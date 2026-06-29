3人組ロックバンド「back number」が28日、熊本市のえがお健康スタジアムで自身初のスタジアムツアーの最終日を迎えた。5都市9公演で自身最大の50万人を動員。ボーカル＆ギターの清水依与吏（41）は目を潤ませながら「バンドを始める前は孤独だった。ここまで連れてきてもらえたのは皆さんのおかげです」と感謝した。

空があかね色に染まった午後7時15分ごろ、「ある未来より愛を込めて」で3万人に配られた光るリストバンドが一斉に輝き白色の波となった。そのままラスト19曲目の「高嶺の花子さん」へとつなぎ、清水の「愛してるぞー！」のかけ声とともに花火が打ち上がり大団円を迎えた。

メインステージと客席のみというシンプルな構成。大型ライブでは壮大な世界感をつくり込む歌手も少なくない。だが3人は声と楽器だけを信じ、それが説得力となって最大約200メートル後方のファンまで力強い音楽を届けた。ドラムス栗原寿（40）の「サッカー場なんだけど、ライブハウスみたい！」という言葉にバンドの世界感が集約されていた。

2004年に結成して以来、「少しでも多くの方に自分たちの音楽を届けたい」と願い続けた。11年のメジャーデビュー後も、軌道に乗るまでは時間がかかった。それでも素直な恋心を軽やかなメロディーに乗せた曲が愛されファンを拡大。23年にはドームツアーを成功させた。

今回も開催前は「ファンが来るのかメンバーは心配していた」（レコード会社関係者）という。だが結果、いずれの公演も完売。清水は「これからも良い曲を作って良いライブをするだけ」とライブバンドとして活躍していくことを誓った。