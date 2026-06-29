M!LK佐野勇斗、初出演のからあげクンCMで「爆裂うめぇ～!!」と大興奮！覆面ヒーロー姿の梅沢富美男と共演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

梅沢富美男と佐野勇斗（M!LK）が出演するローソンの新TV CM「近所の佐野くんVS謎味マン」篇が、6月29日より全国で放送開始される。あわせて、撮影の裏側やインタビューを収録したメイキング映像も公開された。

■本編でもメイキングでも、息の合ったやり取りをみせる梅沢と佐野

今回のCMは、梅沢演じる謎の覆面ヒーロー・謎味マンと佐野のコミカルな掛け合いが見どころ。突然現れた謎味マンは佐野に“？”マークのパッケージを手渡し、過去の人気フレーバー2種を掛け合わせた“合体謎味”を披露する。味わった佐野は「爆裂うめぇ～!!」と大興奮し、「からあげクン 合体謎味予想ダービー」キャンペーンも紹介。最後は「合体謎味で！いっしょにハーピろ！」の決めゼリフとともに謎味マンがマスクを外し、その正体が梅沢だったことに佐野が驚くコミカルな内容となっている。

撮影後のインタビューでは、今回が“からあげクンCM初出演”となった佐野が「昔からローソンさんに通っていましたが、からあげクンが一番好きでした。特に北海道チーズがお気に入りで、朝おにぎりと一緒に食べてドラマの現場へ行くというのをずっとしていました」と明かし、長年の“からあげクン愛”を告白した。

また「もしヒーローになってひとつだけ能力を手に入れられるとしたら？」という質問に、佐野は「夏になると暑くなりますし、気温の変化が苦手なので、気温を一定にできる能力が欲しいです」と回答。「今日も梅沢さんが通気性の悪いマントだったので、ずっと涼しくいられるような能力が欲しい」と、謎味マン姿の梅沢を気遣う一面ものぞかせた。一方の梅沢は、「地方公演が多いので、瞬間移動できる能力が欲しいですね」と回答。続けて「コメントを言うときに“マスクを被ってください”と言われても断れるヒーローになりたい」とユーモアたっぷりに語り、笑いを誘った。

さらに、「からあげクン 合体謎味」にちなみ、お互いの「この部分を自分に合体できたら嬉しい！」と思う部分を聞かれると、佐野は「梅沢さんの声がめちゃくちゃ好きでして、この渋い声を出せるようになりたいなと心から思っております」と絶賛。対する梅沢は「それは当然佐野くんのイケメンな顔だね。それがあったらもうちょっとすごいことになったんじゃない？」と返し、息の合った掛け合いを見せた。

最後に、この夏挑戦したいことについて、佐野は「M!LKのメンバーと富士山に登りたいです。ずっと話しているので、今年こそ実現したい」と実現への意欲を見せた。梅沢は「この後1ヵ月の劇場公演がありますので、体力をつけるためトレーニングに励みたい」と意気込みを語った。

1986年に発売された「からあげクン」は、ローソンを代表する人気商品として親しまれ、2026年に40周年を迎えた。今回、過去の人気フレーバー2種を掛け合わせた新商品「からあげクン 合体謎味」が6月30日より発売される。

■TV CM ストーリー

ローソンを訪れた佐野が、突然どこからか声を掛けられ、「だ、誰っ!?」と見上げると、屋上には謎の覆面ヒーロー・謎味マンの姿が。「私は謎味マン！」と高らかに名乗り、「からあげクンのビッグチャレンジ！“合体謎味”の登場だ！」と宣言する。さらに、「とうっ！」という掛け声とともに謎味マンが佐野の前に着地。“？”マークのパッケージのからあげクンを手渡す。「過去のフレーバーの中から――」 佐野のセリフとともに、過去のからあげクンフレーバーがずらりと登場。「みんなが選んだ2つを合体したからあげクン!?」という驚きの声に合わせ、謎味マンが両手に持った“？”パッケージを豪快に合体。“合体謎味”が完成する。

恐る恐る口にした佐野は、「なんだこのジューシーさ！ 爆裂うめぇ～！！」と、そのおいしさに思わず大興奮。勢いそのままにカメラへ飛び出していく。その後、「どの味が合体したか？」「みんなで当ててみて！」というふたりの呼びかけとともに、“からあげクン 合体謎味 予想ダービー”キャンペーンを紹介。佐野さんの「当たれば～！」の掛け声に合わせ、街の人々が続々と集結し、「豪華賞品もらえるかも！」のセリフとともにキャンペーン賞品も登場する。最後は、「合体謎味で！いっしょにハーピろ！」というセリフ とともに、謎味マンがマスクを外し、その正体が梅沢だったことが明らかに。予想外の展開に、佐野が驚きの表情を見せる。