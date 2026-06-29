◇W杯北中米大会1次リーグJ組 オーストリア3ー3アルジェリア（2026年6月27日 カンザスシティ）

ドラマは最後に待っていた。オーストリアのラングニック監督（67）がスリラー映画の名匠を引き合いに「ロッカー室は狂乱状態だ。ヒチコックがこんな脚本を書いたら彼が正気じゃないと言っていただろう」と苦笑した幕切れ。地獄と天国を味わった。

最終戦はアルジェリアと引き分ければ2位で突破。相手も3位で勝ち上がれる状況だっただけに2―2の展開で終了の笛を待つだけかと思われた。だが4分と表示された追加タイム3分に一瞬の隙を突かれて失点。土壇場での敗退危機に絶望感と焦りが漂った。しかし、ここで投入されたFWカライジッチが事実上のラストプレーで同点のヘディング弾を決めた。2メートルの長身FWは「これこそサッカーが紡ぎ出す特別な瞬間」と笑った。

因縁の対決だった。82年スペイン大会1次リーグ最終戦。オーストリアは西ドイツと談合したかのような試合ぶりで、そろって突破を果たした。試合会場にちなんで「ヒホンの恥」とやゆされた一戦で先に試合を終えていたアルジェリアが敗退していた。同じ組の最終戦が同時刻開催される契機になった。

この時、明暗を分けた両チームが今回は試合前から引き分けで突破が決まる状況。試合前日の時点ではオーストリアが優勝候補スペインとの対戦を回避するため、3位転落を画策する可能性も指摘され、ラングニック監督が質問を打ち切る場面もあった。勝利への意欲を示していたアルジェリアのペトコビッチ監督は「最終的にサッカーが勝利したことをうれしく思う。3―3というスコアが全てを物語っている」と発言。駆け引きがなかったことを強調した。

▽ヒホンの恥 82年スペイン大会1次リーグで2戦2勝のオーストリアは前日に2勝1敗でアルジェリアが日程を終えていた中、1勝1敗の西ドイツに敗れても0―2なら突破が可能な状況。前半10分に0―1で条件が整うと互いにペースを落とし、そのまま試合を終え、アルジェリアが3位で敗退した。オーストリアの中継で司会者が「テレビを消して！」と視聴者に語りかけ、フランス紙レキップは「両チームの選手22人にレッドカードが出るべきだった」と報じた。