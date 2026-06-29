日本―ブラジル戦の着用キット発表

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント（T）1回戦でブラジルと激突する。大一番を前に、国際サッカー連盟（FIFA）は着用キットを発表。人気の高いデザインのため、日本ファンだけでなく海外ファンからも称賛の声が上がった。

FIFAの発表によると、ブラジル戦で日本代表が着用するのはアウェー用のキット。ユニホームは白、パンツ、ソックスは黒となる。ブラジルはカナリア色のユニホームに、パンツが青、ソックスが白となった。

日本のアウェーユニホームは米スポーツ専門局ESPNが発表した「ユニホームランキング」で、全体の2位とされるなど大会前から話題に。普段着にも違和感なく溶け込むデザイン性から世界的に大ヒットしている。売り切れで入手困難の声もSNS上には多い。

試合2日前に舞い込んだ“W杯デビュー”の一報に、X上の日本ファンから「日本の白ユニ購入者さん、ついにきましたよ！」「アウェイ今回は見れないと思ってたから嬉しい！！」などと、歓喜が広がっていた。さらに、海外人気も高いデザインのため海外サポーターからも待望の声が寄せられていた。

「日本はドイツvsブラジルに寄せてきた――ラッキーナンバー7を召喚できるように」

「ブラジル戦でデビューするのを見るのが待ちきれない」

「素晴らしい」

「ステキなユニホームだ、かわいらしいストライプ」

「とてもナイスなユニホーム。幸運を祈ってるよ」

「アディダスは最高のユニホームを作っている」

「このユニホームは美しい」

「白のユニホームは彼らに最大のトラウマ、ドイツを思い出させるだろう。7-1がやってくるぞ！」

試合は日本時間30日の深夜2時にキックオフとなる。



（THE ANSWER編集部）