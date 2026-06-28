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モーサイ掲載日：2024年12月4日

【HONDA CB50SUPER SPORTS】海外でも売られた（驚！）二人乗り仕様のCB50

CB50SUPER SPORTS・海外向けカタログ

CB50SUPER SPORTS・海外向けカタログ

バイク業界に不況の声が聞こえるようになって以降、よく言われる問題のひとつに、日本主体の50ccをやめて世界基準の125ccを公道用の入門排気量にするのはどうかというものがあった。そして現在、最高出力を抑えた125ccモデルを原付免許で乗れるようにする「新基準原付」が生まれようとしている。今も生き残っている純粋な50ccモデルも、この先徐々に消えていくことだろう。

そんなことを考えながら引き出しを探っていたら、妙な輸出向けカタログが見つかった。おそらく欧州向けのCB50で、どうやらかの地にも15歳とか16歳で乗れる50ccの需要があったようだ。ただし、オートマチックのスクーターのほうが圧倒的に速いから、ギヤ付きの４サイクル50ccはそんなに普及しなかったのではなかろうか。

タンクのストライプ、フロントの機械式ディスクブレーキとセリアーニタイプのフォークなどの仕様から見るに、国内のCB50JＸ-1と同系で、76年から80年ごろまで生産されたタイプと思われるが、国内モノと明らかに違うのがダブルシート、タンデムステップの装備だ。

要はふたり乗りできるのだ。筆者の最初の愛車はこの後継となるCB50Sだが、ひとりで乗っても上り坂での非力感は印象深かった。しかるにドイツなどの190cm級のむくつけき大男がたとえばふたり乗りをし、これでアルプス越えをしようなんてことになれば……、きっと足をバタバタさせて上ることになるに違いない。

■欧州向けCB50SUPER SPORTSのベースと思われるのは、1976年に日本で発売されたCB50JX-1。性能スペックもほぼ同様の最高出力6.3psで、フロントにメカニカル（ワイヤー引き）ディスクブレーキを装備。

【CB50 SUPER SPORTS主要諸元】

■エンジン 空冷4サイクル単気筒OHC2バルブ ボア・ストローク42×35.6mm 排気量49cc 圧縮比9.5 始動方式キック

■性能 最高出力6.3bhp／1万500rpm 最大トルク─

■変速機 5段リターン

■寸法・重量 全長1795 全幅665 全高950 軸距1175 シート高770（各mm） 乾燥重量87kg タイヤサイズFR2.75-17

■容量 燃料タンク8.5L

■価格 ──（日本未導入モデル）

【HONDA CD175 STREET】日本では実存車はほぼ皆無だが、高速にも乗れちゃう希少「ビジバイ」

CD175ストリート・海外向けカタログ

CD175ストリート・海外向けカタログ

CD175ストリート。国内のホンダ車の名称に即せば、CDだからビジネスバイクの系統と思われるが、実にクールな印象の輸出向けビジバイである。A4サイズ両面印刷１枚の簡易カタログだが、ネットで調査してみるとどうやら英国向けで、1970年ごろから1978年ごろまで販売されていたモデルのようだ。

空冷並列2気筒OHCは、国内展開された1969年登場のCB125系直立エンジンの系統で、派生機ではCB135、CB／CL／SL175といった希少車にも搭載された。だが国内では1977年のCB125T系新型ツインの登場により、この直立２気筒系は消滅した模様。

セミダブルクレードルフレームに抱えられたエンジンは、175ccながら実に威張りの聞いたたたずまいで、外装はコンベンショナルながら、前後ドラムブレーキや黒塗りの車体にウイングマーク付きメッキタンクといったソリッドな造形が、逆に新鮮。

見れば見るほど足代わりに欲しいような気がしてくるが、無論日本でお目にかかったことはない。最高出力は16ps／9500rpm、乾燥重量124kgの車体で案外キビキビ走りそうだ。

CD175ストリートのベース車と言える国内販売モデルのベンリイCD125（1966）

■CB125T系OHC並列2気筒エンジンと車体を踏襲し、実用的な装備と外装をまとったビジネスモデルが1966年に国内発売のベンリイCD125。同エンジンをベースに排気量を174ccまで拡大したのが海外向けモデルのCD175で、1979年頃まで販売。以降海外ではCD185、CD200と排気量を拡大して2000年過ぎまで存命。

【CD175ストリート主要諸元】

■エンジン 空冷4サイクル並列2気筒OHC2バルブ ボア・ストローク52×41mm 総排気量175cc 始動方式セル・キック

■性能 最高出力16ps／9500rpm 最大トルク─

■変速機 4段

■寸法・重量 全長1970 全幅755 全高1030 軸距─ シート高─（各mm） 乾燥重量124kg

■容量 燃料タンク9.5L

■価格 ──（日本未導入モデル）

【HONDA S-90Z SPORTS】バイクより重要なのはタンデムのあの娘

HONDA S-90Z SPORTS・海外向けカタログ

HONDA S-90Z SPORTS・海外向けカタログ

某日資料室にて別の探しものをしている際に、惹きつけられたのがこの裏表1枚もののA4サイズのカタログだった。懐かしさに目を細めたり、初めて見るモデルに目を見開いたり、カタログ発見には色んな感慨があるわけだが、今回はバイクにというよりも、さわやかなお色気にヤラれた。

赤いヘルメットにレモン色のタイトなＴシャツとミニスカート、そしてハイソックス。後席のおネエさんのことである。パンチラも完璧で、兄ちゃんは背中にぴったりと身体を寄せられている（いい仕事してんなコイツ！）。ただ、素のままだと少々エロいと判断したのか、写真には妙なボカしフィルターがかけられメルヘンチックを装っているが、いずれにせよ兄ちゃんがオイシイことに変わりはなく、60～80年代にはこうした窮屈だけれどふたり乗りが可能な原付２種が数多くあり、それはそれで魅力的な青春時代を謳歌できたわけである。

そして、こうしたお姉さんがミニスカでバイクにまたがったりするメーカー写真は、特に1970年代にはホンダに限らず、他メーカーのカタログでも見受けられたが（当時はノーヘルでもOKだった）、今ではこうした軽装でバイクにまたがることは、道義上の批判が集まって展開が難しいだろう。

ついでにマシンを紹介。おそらく英国向けの72年度のカタログで、S-90Zは国内ラインアップにはない希少車になろう。CS90系の横置きOHCエンジンとTボーンプレスフレームが特徴で、タンクサイド全面のメッキ仕上げが珍しいものの、おネエさんのエロさわやかさの前には完全にかすんで見える。

1964年国内発売されたホンダ ベンリイCS90

■1964年1月に発売されたCS90。欧州市場で販売されたS-90Zスポーツのベースとなったモデルと言え、Tボーン型フレームに横置き89cc単気筒OHCエンジンを搭載。

【S-90Zスポーツ主要諸元】

■エンジン 空冷4サイクル単気筒OHC2バルブ ボア・ストローク50×45.6mm 排気量89cc 始動方式キック

■性能 最高出力８.0bhp／9500rpm 最大トルク─

■変速機 4段リターン

■乾燥重量 87kg

■容量 燃料タンク7L

■価格 ──（日本未導入モデル）

まとめ●モーサイ編集部・阪本 写真・資料●八重洲出版アーカイブ

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