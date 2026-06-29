坂本昌行（５４）、長野博（５３）、井ノ原快彦（５０）の３人組ユニット「２０ｔｈ Ｃｅｎｔｕｒｙ」（トニセン）が２８日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで全国ツアー「唄う人 踊る人」（８都市１７公演）東京公演を開催した。

全員が５０代を迎えてもキレ抜群のパフォーマンス、愛と笑顔に満ちたアイドル力は健在だ。キラキラのロングコートで登場した３人は「ＴＡＫＥ ＭＥ ＨＩＧＨＥＲ」などＶ６の人気曲６曲を立て続けに披露。「ギャ〜！」と悲鳴に近い大歓声が会場に響いた。

トニセンの使命と自負する「歌い継ぐ、踊り継ぐ」がコンセプト。井ノ原が少年隊・錦織一清、長野が植草克秀、坂本が東山紀之氏の衣装を継承し、往年の名曲を含む２５曲で魅了した。

光ＧＥＮＪＩの「ガラスの十代」では井ノ原と坂本が華麗に側転し、「５０代でこの曲歌ってるの俺たちが初じゃない！？」とにやり。長野は「『ガラスの五十代』です！」と声を張り上げた。バックダンサーを務めたジュニア・青木滉平（２４）、長瀬結星（２３）は「こんなに歌って踊れる５０代見たことない！ かっこいい」と尊敬のまなざしを向けた。

新曲「僕らが上書きする世界」を初披露するサプライズでも沸かせた。井ノ原は「懲りずに続けていきますので、心と体を健康に共にワーキャーしていきましょう」。来年デビュー３０周年を迎えることから、坂本は「３０周年を新たなスタートとしてまだまだ突っ走ります」と生涯アイドルを約束した。（奥津 友希乃）