舞台「千と千尋の神隠し」が２０２６年１２月〜２８年にかけて、日本を含む世界５か国でワールドツアーを開催することが２９日、発表された。

２２年３月に世界初演として帝国劇場で上演。２４年に再演され、国内ツアーと並行して英・ロンドンでロングラン上映（１３５公演）を行ったほか、２５年に中国、今年１月からは韓国でも上演されてきた。世界各国の演劇賞も受賞し、世界的な演劇界において、日本発のエンターテインメントとして大きな存在感を示している。

今回のワールドツアーでは、世界５か国での上演が決定した。１２月から台湾・台北で開幕し、２７年３月からは日本国内５都市を巡るツアーを開催。カナダ・トロントと米・ロサンゼルスでの初上演を経て、２８年３月からは英・ロンドンで４年ぶりに長期公演を行う予定となっている。ロサンゼルスでの東宝作品上映は１９７３年のミュージカル「風と共に去りぬ」以来、５４年ぶりの上映となる。

同作は２８日までに国内外で上演回数４９１回、動員数９０万人を記録。ワールドツアー中に上演５００回、動員１００万人を突破するとみられる。

製作を務める東宝株式会社は「本作は帝劇初演以来、ロンドン、上海、ソウルでの上演は連日満席となる成功を収めました。宮粼駿監督、鈴木敏夫プロデューサーが生み出された物語が世界中で支持されていることと、ジョン・ケアード氏が演出を手掛けた、日本語と俳優の身体で表現する生身の舞台版が世界中で愛していただけたことを実感できた４年間でした」と回想。「このワールドツアーが、世界中のお客様に日本のエンタテイメントとして感動をお届けできる機会となれば、これ以上の喜びはありません」とコメントした。