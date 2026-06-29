ＳＵＰＥＲ　ＥＩＧＨＴ・村上信五、丸山隆平、安田章大　美輪明宏さんを追悼「深い悲しみと感謝」…テレ東で共演、コメント全文

「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の村上信五、丸山隆平、安田章大が２８日、老衰のため２０日に亡くなっていたことが発表された歌手で俳優の美輪明宏さん（享年９１）を追悼した。

「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の村上、丸山、安田の３人は、所属事務所を通じて連名でコメントを発表。「美輪明宏さんの突然の訃報（ふほう）に接し、深い悲しみとともに、生前いただいた計り知れない温情への感謝が込み上げてなりません。芸能の美しさと人間としての矜持（きょうじ）を背中で教えてくださる唯一無二の存在でした」としのんだ。

３人は、美輪さんとテレビ東京系バラエティー「ありえへん∞世界」（火曜・後７時５４分）で長年にわたって共演していた。「現場でお会いするたび、包み込むような深い愛と、厳しくも優しいお言葉で私たちの歩む道を照らしてくださいました。かけてくださった慈愛に満ちた教えの数々は、今も私たちの心の支えであり、生涯の宝物です」と深い感謝をつづった。

◆追悼コメント全文

美輪明宏さんの突然の訃報に接し、深い悲しみとともに、生前いただいた計り知れない温情への感謝が込み上げてなりません。

私たちにとって美輪さんは、芸能の美しさと人間としての矜持を背中で教えてくださる唯一無二の存在でした。テレビ東京「ありえへん∞世界」の現場でお会いするたび、包み込むような深い愛と、厳しくも優しいお言葉で私たちの歩む道を照らしてくださいました。かけてくださった慈愛に満ちた教えの数々は、今も私たちの心の支えであり、生涯の宝物です。

教えていただいた「心の美しさ」を胸に刻み、これからも誠実に精進してまいります。

美輪さんの魂が、大いなる光の中で安らかな眠りにつかれますよう、心よりお祈り申し上げます。

村上信五 丸山隆平 安田章大