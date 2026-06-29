2026年3月31日に開業25周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパン。

想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”のテーマを掲げ、パーク中が“祭り”のように盛り上がる“特別な一年”を楽しめます。

6月29日(月)、プライベートでも親交の深い、川口春奈さんと岡本あずささんが出演する開業25周年のテーマ“Discover U!!!”の新CMが公開されました☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“Discover U!!!”CM

＜CM公開情報＞

YouTube：2026年6月29日(月) 9:00頃 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式チャンネルにて公開

TVCM：2026年6月29日(月)より、一部エリアを除き、『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』篇を、順次放送予定

川口春奈さんと岡本あずささん、仲良しでも知らなかった一面を発見！

“知らないジブン”に出会える“祭り”騒ぎの『25周年記念プログラム』で見せた新たな姿を、2バージョンのCMが順次公開されます。

CMは、“祭り”騒ぎで賑わう25周年のパークを舞台にした、2バージョン（『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!!バージョン〜』篇、『25周年記念プログラム』篇）で展開、6月29日(月)からTVCM（『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!!バージョン〜』篇）とデジタルメディア（『25周年記念プログラム』篇）にて、順次公開されます。

25周年で盛り上がるパークを、仲の良いお二人が体験。

感情を解き放った表情や無邪気にはしゃぐ姿など、これまでお互いも知らなかった一面が次々とあらわになり、25周年のテーマ『Discover U!!!』、“知らないジブン”に出会う驚きや楽しさが生まれる瞬間が描かれています。

今回のCMでは、スタジオにて二人が実際の映像を見ながら振り返るシーンも。

『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!!バージョン〜』篇では、パークの仲間たちやエンターテイナーのダンスに合わせて、川口さんも思わず体が動き出しリズムにのっている映像が流れると、「ノリノリだね（笑）」（岡本さん）「ちょっと恥ずいかも（笑）」（川口さん）と、自分たちのはしゃぎっぷりに思わず驚きの声が上がります。

『25周年記念プログラム』篇では、名作映画に登場した名車やカリスマたちに出会える、『ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション』にて、ハイテンションで「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のドクと同じポーズで写真を撮ったり、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』では、子どものように駆けまわり必死にチャレンジ、『フェスティバル・イン・ザ・パーク』では、カーニバルゲームに成功した瞬間、お互い手を取りあいジャンプしながら無邪気に喜ぶなど、気づかないうちに全力で楽しんでいる自分たちを見て、思わず笑い合うその様子に、“Discover U!!!”が意味する“知らないジブン”に出会う楽しさが、より一層伝わってきます。

また今回のCMでも、Vaundyさん書き下ろしの25周年テーマソング『Destiny Journeys』が使用され、お二人のパーク体験の様子を盛り上げます。

川口春奈さん メッセージ

撮影が決まったときからすごく楽しみにしていました。

当日は、撮影ということを忘れてしまうくらい、二人で思いきりはしゃぎ、何も考えず夢中で楽しみ、たくさん笑って声を出して、本当に楽しい時間でした。

お互いの新しい表情や一面にも気づくことができて、その様子がCMを通して伝わっていたら嬉しいです。

パークはクルーの皆さんやキャラクターのエネルギーが本当にすごくて、いるだけで元気になれる空間で、なかでも、パレードは圧巻で、ひたすら笑ってはしゃいで、特別な一体感を感じられたのが印象に残っています。

25周年のUSJはまさにお祭りのような空気に包まれています。

思いきり笑って、体を動かして、“新しいジブン”に出会える体験を、ぜひ楽しんでほしいです

25年間のヒストリーと圧倒的なユニバーサル・スタジオ・ジャパンのエンターテイメントにより、“知らないジブン”が騒ぎ出す瞬間が続々と生まれる、川口春奈さんの“Discover U!!!” 体験。

ぜひ、2つのCMそれぞれの楽しそうな様子をチェックしてくださいね！

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