20th Century、少年隊の貴重衣装まとい名曲披露 光GENJI、SMAP、TOKIOらの楽曲も歌い踊り継ぐ【ライブレポート】
3人組グループ・20th Century（坂本昌行、井ノ原快彦、長野博）が28日、2年ぶりの全国ツアー『20th Century Live Tour 2026〜唄う人 踊る人〜』の東京公演をLINE CUBE SHIBUYAにて開催した。
【ライブ写真】すごい！少年隊の”本物衣装”を着用して踊るトニセン
本公演は“歌い継ぐ、踊り継ぐ”をコンセプトに、20th CenturyやV6の楽曲をはじめ、少年隊、光GENJI、SMAP、TOKIOなど、時代を超えて愛される名曲たちを届けていくライブツアー。本人たちも「通常のライブよりもかなり踊っている」と語るほどのダンスもこなし、圧巻のステージで魅了した。
3人は、Overtureから50代とは思えないキレのあるダンスを披露。会場の期待感を一気に高めた後、「TAKE ME HIGHER」「Feelin' Alone」をはじめとするV6の楽曲を立て続けにパフォーマンス。
ライブ中に流れたVTRでは、本人たちも初めて行くという“衣装倉庫”から自分たちの過去衣装や、同事務所の歴代アーティストが着用した貴重な衣装をピックアップしていく。印象的な衣装の数々に観客からも思わず「懐かしい…」という声が漏れるほど。
そんな衣装部屋から選んだ少年隊の衣装を着た井ノ原は「お言葉に甘えて着ちゃいました」とうれしそう。長野も「着心地がめちゃくちゃいい」と話す中、坂本は「これ本物じゃないですか。履いたり袖を通すのはビビりました」と本音も明かした。
そんな貴重な衣装の数々を着て披露したのは、少年隊「バラードのように眠れ」や光GENJI「ガラスの十代」、SMAP「雪が降ってきた」、TOKIO「うわさのキッス」、J-FRIENDS「明日が聴こえる」などの名曲の数々。SAMが演出を担当したという鏡を用いた演出やブラックライトと蛍光塗料を使用したパフォーマンスなど、時代を超えて受け継がれてきた演出を随所に採り入れ、“あの頃”を思い起こさせる。そんな選曲に観客からは一曲ごとに大きな歓声が上がっていた。
かと思えば、28日から配信スタートした新曲で、高橋留美子原作のアニメ『MAO』第2クールのオープニングテーマでもある「僕らが上書きする世界」も同公演で初披露。さらには「ヨーロッパ企画」の上田誠が脚本構成を担当したライブ恒例の“芝居”も交えながら、来年30周年を迎えるトニセンならではの、過去と現在をつなぐエンターテインメントを届けた。
最後のあいさつで井ノ原は「いろんな曲を歌わせていただきました。懐かしい曲、僕らが好きだった曲がたくさんありました。去年からV6の楽曲が配信で曲が聴けるようになりましたが、まだまだ聞けない曲もいっぱいあって。そういう曲はどんどん僕らがやっていけたらなと思っております」といい、「懲りずに続けていきます（笑）」と宣言した。
また長野は「皆さんがいてコンサートが成り立ってるんだなというのを毎回感じております」と感謝。続けて「（トニセンは）来年30周年になります。これからも皆さんと一緒に歩んでいけたらうれしいなと思っております。これからもトニセンをよろしくお願いします！」と笑顔を浮かべる。
そして坂本はユーモアあふれる“芝居”がライブの恒例になっていることについて「途中から普通にライブを行うこともできたと思うんです。でも、できない理由が1つありました。それは、こういうライブを楽しんでる皆さんがいらっしゃったからです。皆さんも責任を取って最後まで僕たちを看取ってくださいね」と茶目っ気たっぷりに語ると、改めて「これから我々は30周年という新たなスタートを突っ走っていきますので、今後ともよろしくお願いします！」と呼びかけた。
【ライブ写真】すごい！少年隊の”本物衣装”を着用して踊るトニセン
本公演は“歌い継ぐ、踊り継ぐ”をコンセプトに、20th CenturyやV6の楽曲をはじめ、少年隊、光GENJI、SMAP、TOKIOなど、時代を超えて愛される名曲たちを届けていくライブツアー。本人たちも「通常のライブよりもかなり踊っている」と語るほどのダンスもこなし、圧巻のステージで魅了した。
ライブ中に流れたVTRでは、本人たちも初めて行くという“衣装倉庫”から自分たちの過去衣装や、同事務所の歴代アーティストが着用した貴重な衣装をピックアップしていく。印象的な衣装の数々に観客からも思わず「懐かしい…」という声が漏れるほど。
そんな衣装部屋から選んだ少年隊の衣装を着た井ノ原は「お言葉に甘えて着ちゃいました」とうれしそう。長野も「着心地がめちゃくちゃいい」と話す中、坂本は「これ本物じゃないですか。履いたり袖を通すのはビビりました」と本音も明かした。
そんな貴重な衣装の数々を着て披露したのは、少年隊「バラードのように眠れ」や光GENJI「ガラスの十代」、SMAP「雪が降ってきた」、TOKIO「うわさのキッス」、J-FRIENDS「明日が聴こえる」などの名曲の数々。SAMが演出を担当したという鏡を用いた演出やブラックライトと蛍光塗料を使用したパフォーマンスなど、時代を超えて受け継がれてきた演出を随所に採り入れ、“あの頃”を思い起こさせる。そんな選曲に観客からは一曲ごとに大きな歓声が上がっていた。
かと思えば、28日から配信スタートした新曲で、高橋留美子原作のアニメ『MAO』第2クールのオープニングテーマでもある「僕らが上書きする世界」も同公演で初披露。さらには「ヨーロッパ企画」の上田誠が脚本構成を担当したライブ恒例の“芝居”も交えながら、来年30周年を迎えるトニセンならではの、過去と現在をつなぐエンターテインメントを届けた。
最後のあいさつで井ノ原は「いろんな曲を歌わせていただきました。懐かしい曲、僕らが好きだった曲がたくさんありました。去年からV6の楽曲が配信で曲が聴けるようになりましたが、まだまだ聞けない曲もいっぱいあって。そういう曲はどんどん僕らがやっていけたらなと思っております」といい、「懲りずに続けていきます（笑）」と宣言した。
また長野は「皆さんがいてコンサートが成り立ってるんだなというのを毎回感じております」と感謝。続けて「（トニセンは）来年30周年になります。これからも皆さんと一緒に歩んでいけたらうれしいなと思っております。これからもトニセンをよろしくお願いします！」と笑顔を浮かべる。
そして坂本はユーモアあふれる“芝居”がライブの恒例になっていることについて「途中から普通にライブを行うこともできたと思うんです。でも、できない理由が1つありました。それは、こういうライブを楽しんでる皆さんがいらっしゃったからです。皆さんも責任を取って最後まで僕たちを看取ってくださいね」と茶目っ気たっぷりに語ると、改めて「これから我々は30周年という新たなスタートを突っ走っていきますので、今後ともよろしくお願いします！」と呼びかけた。