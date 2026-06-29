目黒蓮、サンカットグラス着用したスタイリッシュな姿映す Zoff新CMで洗練されたビジュアル披露
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が出演する、Zoffの新テレビCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses2026」篇が、7月3日から放送される。グローバルブランドアンバサダーを務める目黒が、サンカットグラスを着用したスタイリッシュな姿を披露する。
【動画】メガネがたくさん！スタイリッシュな姿を映したメイキング
新CMは、「めのため、未来のため」をキーメッセージに制作。無数のボトルが並ぶ印象的な空間を背景に、サンカットグラスを身に着けた目黒が登場する。クリーンで洗練されたビジュアルを通じて、紫外線対策を取り入れるライフスタイルを提案する。
CMにあわせて、目黒が広告クリエイティブで着用するサンカットグラスを封入した「SUNCUTGlassesオリジナルボトルケース」も発売される。7月3日から全国のZoff店舗および公式オンラインストアで販売を開始。きょう29日から公式オンラインストアで予約受付を開始する。
【動画】メガネがたくさん！スタイリッシュな姿を映したメイキング
新CMは、「めのため、未来のため」をキーメッセージに制作。無数のボトルが並ぶ印象的な空間を背景に、サンカットグラスを身に着けた目黒が登場する。クリーンで洗練されたビジュアルを通じて、紫外線対策を取り入れるライフスタイルを提案する。
CMにあわせて、目黒が広告クリエイティブで着用するサンカットグラスを封入した「SUNCUTGlassesオリジナルボトルケース」も発売される。7月3日から全国のZoff店舗および公式オンラインストアで販売を開始。きょう29日から公式オンラインストアで予約受付を開始する。