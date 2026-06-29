M!LK佐野勇斗、“謎の覆面ヒーロー”梅沢富美男と対面 近夏の“挑戦したいこと”告白「M!LKのメンバーと富士山に登りたい」
俳優の梅沢富美男と佐野勇斗（M!LK）が出演するローソンの新テレビCM『近所の佐野くんVS謎味マン』篇が、きょう29日から全国で放送開始される。それに合わせて、撮影の裏側やインタビューを収録したメイキング映像も公開された。
【動画】佐野勇斗と梅沢富美男のコミカルな掛け合いが見どころ ローソン新CM
今回のCMは、梅沢が演じる謎の覆面ヒーロー「謎味マン」と佐野のコミカルな掛け合いが見どころ。突然現れた謎味マンは、佐野に“？”マークのパッケージを手渡し、過去の人気フレーバー2種を掛け合わせた“合体謎味”を披露する。味わった佐野は「爆裂うめぇ〜!!」と大興奮し、「からあげクン 合体謎味予想ダービー」キャンペーンを紹介。最後は、「合体謎味で！いっしょにハーピろ！」の決めぜりふとともに謎味マンがマスクを外し、その正体が梅沢だったことに佐野が驚くコミカルな内容となっている。
撮影後のインタビューでは、今回がからあげクンCM初出演となった佐野が「昔からローソンさんに通っていましたが、からあげクンが一番好きでした。特に北海道チーズがお気に入りで、朝おにぎりと一緒に食べてドラマの現場へ行くというのをずっとしていました」と明かし、長年の“からあげクン愛”を告白した。
また、「もしヒーローになってひとつだけ能力を手に入れられるとしたら？」という質問に、佐野は「夏になると暑くなりますし、気温の変化が苦手なので、気温を一定にできる能力がほしいです」と回答。「きょうも梅沢さんが通気性の悪いマントだったので、ずっと涼しくいられるような能力がほしい」と、謎味マン姿の梅沢を気遣う一面ものぞかせた。
一方、梅沢は「地方公演が多いので、瞬間移動できる能力がほしいですね」と回答。続けて、「コメントを言うときに“マスクをかぶってください”と言われても断れるヒーローになりたい」とユーモアたっぷりに語り、笑いを誘った。
さらに、「からあげクン 合体謎味」にちなみ、お互いの「この部分を自分に合体できたらうれしい！」と思う部分を聞かれると、佐野は「梅沢さんの声がめちゃくちゃ好きでして、この渋い声を出せるようになりたいなと心から思っております」と絶賛。梅沢は「それは当然佐野くんのイケメンな顔だね。それがあったらもうちょっとすごいことになったんじゃない？」と返し、息の合った掛け合いを見せた。
最後に、この夏挑戦したいことについて、佐野は「M!LKのメンバーと富士山に登りたいです。ずっと話しているので、今年こそ実現したい」と実現への意欲を見せた。梅沢は「この後1ヶ月の劇場公演がありますので、体力をつけるためトレーニングに励みたい」と意気込みを語った。
1986年に発売された「からあげクン」は、ローソンを代表する人気商品として親しまれ、今年40周年を迎えた。今回、過去の人気フレーバー2種を掛け合わせた新商品「からあげクン 合体謎味」（税込298円）が6月30日より発売される。
【コメント】
――佐野さんはからあげクンのCMに初出演となりましたが、からあげクンにまつわる思い出があれば教えてください。
佐野：昔からローソンさんに行かせていただいたのですが、中でもからあげクンが1番好きで、からあげクンの中でも北海道チーズが僕のお気に入りでした。朝おにぎりと一緒にからあげクンの北海道チーズを食べて、ドラマの現場に行く、というのをずっとやっていました。
――CM撮影を終えて、謎味マンになっていただきましたが、いかがでしたか。
梅沢：このままプロレスに行けるのではないかと勘違いしております。（笑）
――謎味マンをご覧になっていかがでしたか。
佐野：すごくお似合いですし、羨ましかったです。僕もなにか覆面被りたかったです。
梅沢：いやいや、二枚目がそんなこと言って。
佐野：二枚目じゃないですよ。（笑）次もしやらせてもらえるとしたら弟子としてやりたいですね。2号になりたいです。ヒーロー憧れるので。
――もしご自身がヒーローになって、ひとつだけ能力を手に入れられるとしたら、どんな能力を持ちたいですか。
佐野：そろそろ夏で暑くなってきますが、気温の変化が嫌なので、気温を一定にできる力がほしいです。きょうも梅沢さんが通気性の悪いマントだったので、梅沢さんもずっと涼しくいられるような能力がほしいです。
梅沢：仕事上地方公演が多いものですから、瞬間移動できる能力がほしいです。それと、コメントを言うときにマスクかぶってくださいというのを断れるようなヒーローになりたいですね。
――互いの「この部分を自分に合体できたらうれしい！」と思う部分を教えてください。
佐野：以前梅沢さんとバラエティーでご一緒になったときも今回CMで一緒にならせてもらったときも、梅沢さんの声がめちゃくちゃ好きでして、この渋い声を出せるようになりたいなと心から思っております。
梅沢：それは当然佐野くんのイケメンな顔だね。それがあったらもうちょっとすごいことになったんじゃない？
佐野：今でも十分ですよ！
梅沢：だって映画のオーディション落ちているから18歳の時に。助監督みたいなやつが、俺のところに来て要らないって言われて。オーディションでしょ？演技見て下手くそって言われたら黙って帰りますけど、ただ立っているだけで要らないはないだろと言ったら、目が小さいから要らないと。
佐野：ええ！ひどい。
梅沢：ええ！目が大きければ映画俳優になれるんだ！と言ったら、いいから帰れと言われました。だから佐野くんのイケメンな顔がほしい。
佐野：その助監督の方は今びっくりしていますね。
――予想外においしい合体謎味にちなんで、最近予想外に上手くいったことを教えてください。
佐野：僕片付けが苦手なんです。休日に片付けが苦手なのでいつもやれないのですが、ホワイトボードにスケジュールを立てて、この時間はリビングをやる、みたいに細かく刻んでいったら上手くできたんです！
梅沢：料理が得意なものですから、この間「ばらちら」作ってみたんですよ。それもお刺身とかを使わずに魚卵ばっかり。たらことか、すじことか、とびっことか、ウニとか、魚卵ばっかり集めて「ばらちら」作ってみたらおいしいんですよ、びっくりしました。今度やってみてください。めっちゃおいしいんですよ。（お互いが）邪魔しないで。
佐野：「ばらちら」ってなんですか。
梅沢：「ばらちら」っていろいろな端っこがあるじゃないですか、それをみんな集めて、お寿司のご飯にばーっとかけて。
佐野：ちらし寿司みたいな？
梅沢：そうそう、まかない寿司なんですよ。私が18歳のときにお寿司屋さんでバイトをしていて、まかないを作れと言われて、金使うなよ、と。端っこが出るんですよね、板前さんに「それどうするんですか」と聞いたら「寿司ネタにならねえからダメなんだよ」と言われて。お寿司って元祖は漬けですから、お醤油で少し味をつけて、ご飯の上に載せて出したらおいしいじゃないかと言われて、まだ「ばらちら」ってまかない寿司出た時代じゃないですから、今から60年前くらいですね。
佐野：先駆者ですか？
梅沢：そう。
佐野：ええ！
梅沢：それをある番組で言ったら、その前からありましたって言われました。
佐野：なんですかその話。（笑）
梅沢：すみません。（笑）
――今回はからあげクンの“ビッグチャレンジ”となりますが、この夏お2人が挑戦してみたいことを教えてください。
佐野：M!LKでずっと富士山に登りたいと言っていて、夏しか難しいというのを聞いたので、今年は出来たらなと思っています。
梅沢：私はこの後劇場公演が始まりますので、1ヶ月公演無事に務め上げられるように体力をつけなきゃいけないということで、トレーニングに励みたいと思います。
【動画】佐野勇斗と梅沢富美男のコミカルな掛け合いが見どころ ローソン新CM
今回のCMは、梅沢が演じる謎の覆面ヒーロー「謎味マン」と佐野のコミカルな掛け合いが見どころ。突然現れた謎味マンは、佐野に“？”マークのパッケージを手渡し、過去の人気フレーバー2種を掛け合わせた“合体謎味”を披露する。味わった佐野は「爆裂うめぇ〜!!」と大興奮し、「からあげクン 合体謎味予想ダービー」キャンペーンを紹介。最後は、「合体謎味で！いっしょにハーピろ！」の決めぜりふとともに謎味マンがマスクを外し、その正体が梅沢だったことに佐野が驚くコミカルな内容となっている。
また、「もしヒーローになってひとつだけ能力を手に入れられるとしたら？」という質問に、佐野は「夏になると暑くなりますし、気温の変化が苦手なので、気温を一定にできる能力がほしいです」と回答。「きょうも梅沢さんが通気性の悪いマントだったので、ずっと涼しくいられるような能力がほしい」と、謎味マン姿の梅沢を気遣う一面ものぞかせた。
一方、梅沢は「地方公演が多いので、瞬間移動できる能力がほしいですね」と回答。続けて、「コメントを言うときに“マスクをかぶってください”と言われても断れるヒーローになりたい」とユーモアたっぷりに語り、笑いを誘った。
さらに、「からあげクン 合体謎味」にちなみ、お互いの「この部分を自分に合体できたらうれしい！」と思う部分を聞かれると、佐野は「梅沢さんの声がめちゃくちゃ好きでして、この渋い声を出せるようになりたいなと心から思っております」と絶賛。梅沢は「それは当然佐野くんのイケメンな顔だね。それがあったらもうちょっとすごいことになったんじゃない？」と返し、息の合った掛け合いを見せた。
最後に、この夏挑戦したいことについて、佐野は「M!LKのメンバーと富士山に登りたいです。ずっと話しているので、今年こそ実現したい」と実現への意欲を見せた。梅沢は「この後1ヶ月の劇場公演がありますので、体力をつけるためトレーニングに励みたい」と意気込みを語った。
1986年に発売された「からあげクン」は、ローソンを代表する人気商品として親しまれ、今年40周年を迎えた。今回、過去の人気フレーバー2種を掛け合わせた新商品「からあげクン 合体謎味」（税込298円）が6月30日より発売される。
【コメント】
――佐野さんはからあげクンのCMに初出演となりましたが、からあげクンにまつわる思い出があれば教えてください。
佐野：昔からローソンさんに行かせていただいたのですが、中でもからあげクンが1番好きで、からあげクンの中でも北海道チーズが僕のお気に入りでした。朝おにぎりと一緒にからあげクンの北海道チーズを食べて、ドラマの現場に行く、というのをずっとやっていました。
――CM撮影を終えて、謎味マンになっていただきましたが、いかがでしたか。
梅沢：このままプロレスに行けるのではないかと勘違いしております。（笑）
――謎味マンをご覧になっていかがでしたか。
佐野：すごくお似合いですし、羨ましかったです。僕もなにか覆面被りたかったです。
梅沢：いやいや、二枚目がそんなこと言って。
佐野：二枚目じゃないですよ。（笑）次もしやらせてもらえるとしたら弟子としてやりたいですね。2号になりたいです。ヒーロー憧れるので。
――もしご自身がヒーローになって、ひとつだけ能力を手に入れられるとしたら、どんな能力を持ちたいですか。
佐野：そろそろ夏で暑くなってきますが、気温の変化が嫌なので、気温を一定にできる力がほしいです。きょうも梅沢さんが通気性の悪いマントだったので、梅沢さんもずっと涼しくいられるような能力がほしいです。
梅沢：仕事上地方公演が多いものですから、瞬間移動できる能力がほしいです。それと、コメントを言うときにマスクかぶってくださいというのを断れるようなヒーローになりたいですね。
――互いの「この部分を自分に合体できたらうれしい！」と思う部分を教えてください。
佐野：以前梅沢さんとバラエティーでご一緒になったときも今回CMで一緒にならせてもらったときも、梅沢さんの声がめちゃくちゃ好きでして、この渋い声を出せるようになりたいなと心から思っております。
梅沢：それは当然佐野くんのイケメンな顔だね。それがあったらもうちょっとすごいことになったんじゃない？
佐野：今でも十分ですよ！
梅沢：だって映画のオーディション落ちているから18歳の時に。助監督みたいなやつが、俺のところに来て要らないって言われて。オーディションでしょ？演技見て下手くそって言われたら黙って帰りますけど、ただ立っているだけで要らないはないだろと言ったら、目が小さいから要らないと。
佐野：ええ！ひどい。
梅沢：ええ！目が大きければ映画俳優になれるんだ！と言ったら、いいから帰れと言われました。だから佐野くんのイケメンな顔がほしい。
佐野：その助監督の方は今びっくりしていますね。
――予想外においしい合体謎味にちなんで、最近予想外に上手くいったことを教えてください。
佐野：僕片付けが苦手なんです。休日に片付けが苦手なのでいつもやれないのですが、ホワイトボードにスケジュールを立てて、この時間はリビングをやる、みたいに細かく刻んでいったら上手くできたんです！
梅沢：料理が得意なものですから、この間「ばらちら」作ってみたんですよ。それもお刺身とかを使わずに魚卵ばっかり。たらことか、すじことか、とびっことか、ウニとか、魚卵ばっかり集めて「ばらちら」作ってみたらおいしいんですよ、びっくりしました。今度やってみてください。めっちゃおいしいんですよ。（お互いが）邪魔しないで。
佐野：「ばらちら」ってなんですか。
梅沢：「ばらちら」っていろいろな端っこがあるじゃないですか、それをみんな集めて、お寿司のご飯にばーっとかけて。
佐野：ちらし寿司みたいな？
梅沢：そうそう、まかない寿司なんですよ。私が18歳のときにお寿司屋さんでバイトをしていて、まかないを作れと言われて、金使うなよ、と。端っこが出るんですよね、板前さんに「それどうするんですか」と聞いたら「寿司ネタにならねえからダメなんだよ」と言われて。お寿司って元祖は漬けですから、お醤油で少し味をつけて、ご飯の上に載せて出したらおいしいじゃないかと言われて、まだ「ばらちら」ってまかない寿司出た時代じゃないですから、今から60年前くらいですね。
佐野：先駆者ですか？
梅沢：そう。
佐野：ええ！
梅沢：それをある番組で言ったら、その前からありましたって言われました。
佐野：なんですかその話。（笑）
梅沢：すみません。（笑）
――今回はからあげクンの“ビッグチャレンジ”となりますが、この夏お2人が挑戦してみたいことを教えてください。
佐野：M!LKでずっと富士山に登りたいと言っていて、夏しか難しいというのを聞いたので、今年は出来たらなと思っています。
梅沢：私はこの後劇場公演が始まりますので、1ヶ月公演無事に務め上げられるように体力をつけなきゃいけないということで、トレーニングに励みたいと思います。