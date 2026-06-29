SUPER EIGHTの村上信五（44）丸山隆平（42）安田章大（41）が、28日に死去が発表されたシャンソン歌手、俳優美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）を追悼した。3人はテレビ東京系バラエティー番組「ありえへん∞世界」で長年共演していた。3人は所属事務所を通じ、連名でコメントを発表した。

▼美輪明宏さんの突然の訃報に接し、深い悲しみとともに、生前いただいた計り知れない温情への感謝が込み上げてなりません。

私たちにとって美輪さんは、芸能の美しさと人間としての矜持を背中で教えてくださる唯一無二の存在でした。テレビ東京「ありえへん∞世界」の現場でお会いするたび、包み込むような深い愛と、厳しくも優しいお言葉で私たちの歩む道を照らしてくださいました。かけてくださった慈愛に満ちた教えの数々は、今も私たちの心の支えであり、生涯の宝物です。

教えていただいた「心の美しさ」を胸に刻み、これからも誠実に精進してまいります。

美輪さんの魂が、大いなる光の中で安らかな眠りにつかれますよう、心よりお祈り申し上げます。

村上信五 丸山隆平 安田章大

美輪さんは、20日に老衰のため死去していたと28日、美輪さんの公式サイトで発表された。91歳だった。葬儀・告別式は近親者で執り行ったという。お別れの会やしのぶ会の予定はないとしている。