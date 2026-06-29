「ちょっと恥ずいかも（笑）」川口春奈、USJでカメラ忘れて素の笑顔 仲良しの岡本あずさも知らなかった顔に
俳優・川口春奈と岡本あずさが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の新CMに出演し、29日から公開される。
【写真複数】CMというより素…川口春奈＆岡本あずさがUSJを楽しむ様子
USJは今年3月31日に開業25周年を迎え、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”のテーマを掲げ、パーク中が“祭り”のように盛り上がる“特別な一年”を届けている。
新CMは、“祭り”騒ぎでにぎわう25周年のパークを舞台にした、2バージョン（「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!!バージョン〜」篇、「25周年記念プログラム」篇）。プライベートでも親交の深い川口と岡本が、パークで感情を解き放った表情や無邪気にはしゃぐ姿を披露。映像を見ながら、その仲良しでも知らなかった一面を発見する。
「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!!バージョン〜」篇では、パークの仲間たちやエンターテイナーのダンスに合わせて、川口も思わず体が動き出しリズムにのっている映像が流れると、「ノリノリだね（笑）」（岡本）、「ちょっと恥ずいかも（笑）」（川口）と、自分たちのはしゃぎっぷりに思わず驚きの声が上がる。
「25周年記念プログラム」篇では、名作映画に登場した名車やカリスマたちに出会える『ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション』にハイテンションになり、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドクと同じポーズで写真を撮ったり、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』では子どものように駆けまわり必死にチャレンジ、『フェスティバル・イン・ザ・パーク』では、カーニバルゲームに成功した瞬間、互いに手を取りあいジャンプしながら無邪気に喜ぶなど、気づかないうちに全力で楽しんでいる自分たちを見て、思わず笑い合う。
CMでは、Vaundy 書き下ろしの25周年テーマソング「Destiny Journeys」が使用され、2人のパーク体験の様子を盛りあげる。
■川口春奈 メッセージ
撮影が決まったときからすごく楽しみにしていました。当日は、撮影ということを忘れてしまうくらい、二人で思いきりはしゃぎ、何も考えず夢中で楽しみ、たくさん笑って声を出して、本当に楽しい時間でした。お互いの新しい表情や一面にも気づくことができて、その様子がCMを通して伝わっていたらうれしいです。
パークはクルーの皆さんやキャラクターのエネルギーが本当にすごくて、いるだけで元気になれる空間で、なかでも、パレードは圧巻で、ひたすら笑ってはしゃいで、特別な一体感を感じられたのが印象に残っています。
25周年のUSJはまさにお祭りのような空気に包まれています。思いきり笑って、体を動かして、“新しいジブン”に出会える体験を、ぜひ楽しんでほしいです。
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）& TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM and （C）2026 Sesame Workshop
（C）2026 Peanuts Worldwide LLC
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5120206
（C）Walter Lantz Productions LLC
TM &（C）Universal Studios & Amblin Entertainment
JAWS TM & （C）2026 Universal Studios
WATERWORLD TM &（C）2026Universal Studios
SING TM & （C）2026 Universal Studios
TM &（C）Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG:（R）&（C）Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
Universal elements and all related indicia TM &（C）2026 Universal Studios. All rights reserved.
【写真複数】CMというより素…川口春奈＆岡本あずさがUSJを楽しむ様子
USJは今年3月31日に開業25周年を迎え、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”のテーマを掲げ、パーク中が“祭り”のように盛り上がる“特別な一年”を届けている。
「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!!バージョン〜」篇では、パークの仲間たちやエンターテイナーのダンスに合わせて、川口も思わず体が動き出しリズムにのっている映像が流れると、「ノリノリだね（笑）」（岡本）、「ちょっと恥ずいかも（笑）」（川口）と、自分たちのはしゃぎっぷりに思わず驚きの声が上がる。
「25周年記念プログラム」篇では、名作映画に登場した名車やカリスマたちに出会える『ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション』にハイテンションになり、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドクと同じポーズで写真を撮ったり、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』では子どものように駆けまわり必死にチャレンジ、『フェスティバル・イン・ザ・パーク』では、カーニバルゲームに成功した瞬間、互いに手を取りあいジャンプしながら無邪気に喜ぶなど、気づかないうちに全力で楽しんでいる自分たちを見て、思わず笑い合う。
CMでは、Vaundy 書き下ろしの25周年テーマソング「Destiny Journeys」が使用され、2人のパーク体験の様子を盛りあげる。
■川口春奈 メッセージ
撮影が決まったときからすごく楽しみにしていました。当日は、撮影ということを忘れてしまうくらい、二人で思いきりはしゃぎ、何も考えず夢中で楽しみ、たくさん笑って声を出して、本当に楽しい時間でした。お互いの新しい表情や一面にも気づくことができて、その様子がCMを通して伝わっていたらうれしいです。
パークはクルーの皆さんやキャラクターのエネルギーが本当にすごくて、いるだけで元気になれる空間で、なかでも、パレードは圧巻で、ひたすら笑ってはしゃいで、特別な一体感を感じられたのが印象に残っています。
25周年のUSJはまさにお祭りのような空気に包まれています。思いきり笑って、体を動かして、“新しいジブン”に出会える体験を、ぜひ楽しんでほしいです。
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