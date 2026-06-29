◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の1次リーグで敗退した韓国代表の洪明甫監督が28日、辞任を表明した。

チームが滞在しているメキシコ・グアダラハラで会見し、「まずは韓国サッカーを愛し、常に代表チームを応援してくださった国民の皆さまに心からおわび申し上げます」と謝罪。「私は本日、韓国代表の監督を辞任します」と表明した。

洪明甫監督は24年7月、韓国代表の指揮官に復帰。しかし、1次リーグA組で勝ち点3の3位に終わり、決勝トーナメントに出場できる3位の成績上位8チームにも入れなかった。同じくチームを率いた14年ブラジル大会に続いて1次リーグ敗退を喫し、「国民が期待していた結果を出せなかった。責任はすべて私にある」と述べた。

洪明甫監督の復帰については選考の不透明さが指摘され、大韓サッカー協会が批判を浴びている。同監督は「この役職を引き受けることは決して容易な決断ではありませんでした」と明かし、「しかし、一度その決断を下した以上、他の理由は一切考慮しませんでした。託された責任を最後まで全うすることだけが私の唯一の使命だと信じていたからです」と説明した。