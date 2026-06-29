◇サッカーW杯北中米大会

パラグアイは日本を破って8強入りした10年南ア大会以来の決勝トーナメント進出を果たした。初戦・米国に4失点大敗。だがトルコ、オーストラリアを無失点に抑え、短時間で持ち味の堅守を取り戻した。その先頭に立つのがアルゼンチン人のグスタボ・アルファロ監督（63）だ。

特筆すべきは心理学を重視したアプローチだ。コーチ陣に心理学者を迎え、個別セッションで選手の精神面を確認。ミーティングでは作家ボルヘスの「人間は思っているほど成功も失敗もしない」を引用するなど、著名人の言葉を引用して選手の精神を律する。24年9月にブラジルを撃破した際には「木を少し揺すればクモが落ち、そこは果実でいっぱいだった」と独特の表現。理論と感性で手堅いチームをつくってきた。

22年カタール大会でエクアドルを8年ぶりのW杯出場に導き、24年にパラグアイの監督に就任。南米予選では12試合中7試合無失点で、16年ぶりのW杯出場を成し遂げた。強豪ドイツ戦でも折れない心と崩れない守備に注目だ。

◇グスタボ・アルファロ 1962年8月14日生まれ、アルゼンチン出身の63歳。90年代から母国アルゼンチンのクラブで約20年にわたり指揮を執る。20年にエクアドル代表監督に就任し、22年W杯では1次リーグ敗退ながら開催国カタールを撃破。23年11月からコスタリカ代表を率い、24年8月にパラグアイ代表監督に就任した。