20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんの連載を、スポニチ本紙では約15年にわたって掲載していた。「世直しトークあれこれ」（05年11月〜06年12月）、「明るい明日を」（08年1月〜11年3月）、「美輪の色メガネ」（13年2月〜23年12月）で、世の在り方を厳しい視線で見つめ、時に悩める人々に寄り添い、常に明日を生きる希望を伝えていた。美輪語録が人気だった連載を再録する。

＜2016年2月6日掲載「美輪の色メガネ」＞

◇2016年も早いもので1カ月が過ぎました。憲法改正を目指す安倍政権のもと、今夏には参院選も控えており、我が国の行く末が心配でなりません。この先、日本人はどのように生きていけばよいのでしょうか。 （宮崎市 自営業 58歳）

政治も経済も私たちを取り巻く生活環境もまさに一寸先は闇、何が起きても不思議ではありません。こんな混沌（こんとん）とした世界を切り抜けるには、「玉虫色」で生きていくのが一番です。「玉虫色」と言うと「あいまいでどっちつかず」の否定的な意味で使われることが多いようです。しかし、本来は玉虫の「どんな光が当たっても七色に美しく輝く」に由来した言葉ですから、どのような状況になっても臨機応変にしっかり対処できる、バランス感覚に優れた生き方ということです。それは個人だけでなく会社や組織、ひいては国にも当てはまるでしょう。

まずは、私たち国民に大きな影響を及ぼす政治です。時の政権があまりにも右に寄り過ぎたり左に偏ったりすると、国が滅びる危険が増大します。それは過去の事例を見れば明らかです。先の大戦に敗れた我が国だけでなく、ヒトラーが出現したドイツやムソリーニのイタリアなど外国でも同じです。旧ソ連では指導者レーニン、スターリンが過激な共産主義を唱え、国民を混乱に巻き込みました。

ご指摘の通り、この夏の参院選は、結果次第で日本の将来を左右する分岐点にもなりかねません。戦後、守り続けた平和国家の根本が180度変えられてしまう可能性が出てくるからです。昨年、強引に安保法制を成立させた安倍政権は憲法改正に必要な3分の2の議席を虎視眈々（たんたん）と狙っています。我々有権者は本当にそれでいいのか、十分に考えて貴重な一票を投じなくてはなりません。

バランスを欠いていけないのは、個人も同様です。あらゆることに対応できるだけの知識、技術、教養が求められる厳しい時代になっているのです。例えるなら、ダイヤモンドから歯ブラシまでどんな品物でも扱うデパートのような存在にならなくてはいけません。大企業の社員でさえいつリストラされたり、配置転換されるか分からないのですから、「僕は数字が苦手なので経理はできません」「人と話をするのが不得手なので営業は無理」では通用しないのです。

そのためには、今の会社や仕事に安住することなく日ごろから努力を積み重ねることが大切です。専門知識にはさらに磨きをかけ、音楽、美術、演劇などの幅広い教養を身につけ、スポーツは観戦するだけでなく、実際にチャレンジすれば健康管理にもなって一石二鳥です。昔ながらの「経理一筋」「営業一筋」の一途（いちず）なやり方では、生きていけなくなっています。まさに融通無碍（ゆうづうむげ）、「あっちがだめならこっちがあるさ」の適応力が求められているのです。

業績を伸ばしている会社は、ほとんどがカメレオンのように柔軟に企業活動を変化させています。消費者のニーズを綿密に調査し、社内で幹部社員から平社員まで活発に意見を交換、常にアイデアを絞り出しています。実際の市場動向に素早く応じて次々に新商品を世に送り出しているのです。ゴマすり社員に囲まれた頭の固いワンマン社長が鶴のひと声で経営方針を決めているような会社に未来はありません。

どうです？これからの生き方がお分かりいただけましたでしょうか。簡単なことです。皆さんが行うダイエットと同じ要領ですから。極端に食べ物を制限すれば、必ずリバウンドが起きる。でも、食べたい放題では病気にもなります。そのバランスをどう取るか、ただそれだけのこと。上手にできればしめたもの。どんな時代になっても必ず生き残っていけます。