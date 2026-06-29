久保建英が前日練習も別調整、ブラジル戦欠場が決定的に…主将の板倉滉は全体練習に復帰【W杯】
北中米ワールドカップのグループステージを１勝２分けの２位で突破した日本代表は現地６月28日、翌日に開催されるラウンド32のブラジル戦に向けて、ヒューストンで前日練習を実施。冒頭の15分間のみが公開された。
14日のオランダ戦で左膝を負傷し、チュニジア戦とスウェーデン戦には帯同もしなかった久保建英はこの日も全体練習に加わらず、別調整。ブラジル戦欠場が決定的となった。
また、前日は別メニューだったキャプテンの板倉滉は全体練習に復帰している。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
14日のオランダ戦で左膝を負傷し、チュニジア戦とスウェーデン戦には帯同もしなかった久保建英はこの日も全体練習に加わらず、別調整。ブラジル戦欠場が決定的となった。
また、前日は別メニューだったキャプテンの板倉滉は全体練習に復帰している。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神