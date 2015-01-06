20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんの連載を、スポニチ本紙では約15年にわたって掲載していた。「世直しトークあれこれ」（05年11月〜06年12月）、「明るい明日を」（08年1月〜11年3月）、「美輪の色メガネ」（13年2月〜23年12月）で、世の在り方を厳しい視線で見つめ、時に悩める人々に寄り添い、常に明日を生きる希望を伝えていた。美輪語録が人気だった連載を再録する。

＜2013年2月2日掲載「美輪の色メガネ」＞

◇今回の質問 昨年末、再び自民党の安倍政権となりましたが、果たして「アベノミクス」で景気は良くなるのでしょうか。 （会社員 東京都在住）

まずは神様がなぜ安倍政権に戻したのか、その意味を考えてみてください。お分かりですか、それは自分のお尻は自分で拭きなさいということなのです。日本を世界一の借金王国にしたのも、原子力発電という人の力が及ばぬ怪物を作り出したのも民主党政権以前の50年以上にわたる自民党政権なのです。

国の経済のことについて言えば、いまは1000兆円もの借金、つまり国債を背負っているのです。国債は、簡単に言えば日本国が国民から借りているお金。それをいつ返済できるかの目処（めど）もたっていないのに、安倍首相はまだ借金を増やすと言っているのです。首相が打ち出した経済政策の柱のひとつ、日本銀行の買いオペレーションによる建設国債の引き取りです。そこには、「どうせ国民の金だから」という身内や家族からでもお金を借りるような甘えがあるとしか思えません。心のどこかに傲慢（ごうまん）な甘えがあるから、自民党はこれまでも空手形を乱発してきたのです。そして、また今度も同じことをすると言っているのです。

そのお金を使って大規模な公共投資を行うというのです。これではまるで80年代後半のバブル経済の再現ではありませんか。売ったつもり、買ったつもりで実体経済が何ひとつ伴わない想像上の好景気。突然、バブルが崩壊し、あれだけ痛い目をみたのに、いまだに全然学習していないのです。このところ確かに株価も上昇し円安にもなっています。政府与党の皆さんは「自民党政権になったら途端に景気が上向いた」と胸を張っているようですが、決してそうではありません。株価などというものは、ほら吹きやオオカミ少年のひとことでいつも大きく左右されるものなのです。株価が世界経済のファンダメンタルになっていること自体がおかしな話なのです。

「アベノミクス」のもうひとつの柱に金融緩和があります。でも、いくらお金をばらまいても個人消費が上向くことはないでしょう。今はもはや戦後の物がない時代とは違うのです。ほとんどの人たちがアパート、マンション、一戸建てに住み、お風呂もあれば家具や電化製品まで何でも持っているのです。冷蔵庫やカラーテレビでも幸か不幸か一度購入すれば何年も壊れずに使っていられるのです。物があふれる現代でどのような商品が求められているのか、それを考えないといけないのです。それは美しく、デザイン性に富み、楽しく心が癒やされるような商品です。これまでの機能性だけを追求した情緒の欠片（かけら）もない品物は売れないのです。そのことにどこの企業も気づかないのです。

さて、安倍さんは上手に尻ぬぐいができるでしょうか。残念ながら長年たまった垢（あか）や汚れはそう簡単にきれいにはなりません。しばらくはお手並み拝見といきますか。