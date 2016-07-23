20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんの連載を、スポニチ本紙では約15年にわたって掲載していた。「世直しトークあれこれ」（05年11月〜06年12月）、「明るい明日を」（08年1月〜11年3月）、「美輪の色メガネ」（13年2月〜23年12月）で、世の在り方を厳しい視線で見つめ、時に悩める人々に寄り添い、常に明日を生きる希望を伝えていた。美輪語録が人気だった連載を再録する。

＜2011年3月27日掲載「明るい明日を（最終回）」＞

東日本大震災で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。このたびの地震は1000年に一度のものと言われ被害も甚大です。被災地の惨状を目にすると果たしてここから復興することが可能なのだろうかと不安を抱く方も少なくないでしょう。しかし絶望する必要はまったくありません。それは日本の過去を振り返ってみれば明らかです。

日本人は66年前、敗戦を経験しました。この国は米軍の無差別爆撃で全国66カ所が焦土と化しました。私はあの時、故郷の長崎で被爆しました。爆心地の母方には私は運良くおらず丘一つ隔てた父方にいて助かりましたが、原爆投下から1週間後に家族を捜しに爆心地をさまよいました。原爆は新型爆弾らしいとしか言われておらず、放射能という言葉は日本人は誰も知らなかったからです。爆心地周辺は見渡す限りがれきの山でした。自分の家はどこがどこやら分かりませんでした。そして、そこに放射能が充満していたことはずっと後で分かったのです。

しかし、私は76歳になる今でもこうして元気に暮らしています。しばらくは悪性貧血で失神することもありましたが、ほかの後遺症は出ませんでした。私以外にもあの時被爆しながら今も生きている人たちは大勢います。確かに福島の原発事故は深刻ですが、日本中が汚染されているかのような誤解はしないでください。無責任な流言飛語に惑わされないでいただきたいと思います。

日本は国中が廃虚と化したあの敗戦から立ち直ることができました。戦後10年の昭和30年代にはもうすでに復興が形となり、そこから目覚ましい高度経済成長を遂げました。江戸時代から大正の大震災、阪神・淡路大震災でも、当初は復興まで20、30年はかかるだろうと言われていたのに、10年目にはもう形になっていました。日本人の生命力、底力、再生力はものすごいのです。みなさまがその揺るぎない実績を信じ、不屈の精神で行動していけばまったく心配する必要はありません。必ず日本は近い将来立ち直ります。

震災後、世界が日本人の資質に驚いています。これほどの大災害なのにみんな冷静で、阿鼻（あび）叫喚のパニックを起こさなかったからです。私はテレビで被災者のお年寄りを見ていて感動しました。自分たちもつらいはずなのに別の場所の子供や孫たちに「私たちのことは心配しなくていい。自分たちの生活をしっかりやってほしい」とメッセージを送ったのです。自分のことはさておき他人のことを思いやる老若男女のこの精神こそ日本人の美徳です。そういう方々や亡くなった方々に、我欲の天罰だと非道きわまる暴言をたたきつけた石原都知事は自分こそが罰当たりの恥知らずです。

被災地ではボランティアの方々も活動しています。助け合い、一致団結が必要です。災い転じて福となすという言葉通り、これを機に日本人が悪意、ねたみ、そねみ、軽薄で攻撃的な下劣文化を一掃し、人間本来の姿勢の正しさを取り戻してくれれば結構だと思います。そして、その芽はすでにあちこちに元気に見え始めています。

このコラムはきょうでいったんピリオドを打ちます。これでお別れか、またお目にかかる日が訪れるか、今は分かりませんが、私はみなさまの人間力を固く信じております。みなさまの力が発揮されれば、必ずまた日本に明るい明日が訪れるのです。それは歴史が証明していますから。