20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんの連載を、スポニチ本紙では約15年にわたって掲載していた。「世直しトークあれこれ」（05年11月〜06年12月）、「明るい明日を」（08年1月〜11年3月）、「美輪の色メガネ」（13年2月〜23年12月）で、世の在り方を厳しい視線で見つめ、時に悩める人々に寄り添い、常に明日を生きる希望を伝えていた。美輪語録が人気だった連載を再録する。

＜2011年1月30日掲載「明るい明日を」＞

日本の将来を占うような調査結果が報じられました。

一つは、結婚情報サービス会社のオーネットが新成人の男女800人に実施したアンケートで、今年の新成人の77％に恋人がいないという実態が浮かび上がりました。

もう一つは、厚生労働省研究班が全国の16〜49歳の男女2693人を対象にした調査で、セックスに無関心だったり嫌悪感を持ったりしている16〜19歳の男性の割合が2年前から倍増し、3分の1を占めるようになったことが分かりました。

これを「若者の草食化」と簡単に片付けているようですが、問題はそう単純ではありません。

今の若い人たちの精神構造は複雑です。私も彼ら彼女らと話す機会が数多くありますが、話していると疲れます。みんな屈折していたり、虚無感を抱いていたりして「あなた、太宰治じゃないんだから…」と言いたくなります。

例えば彼らも恋愛には興味を持っています。かわいい女性を見れば恋心は抱きます。近くにいれば愛（いと）しいと性欲も感じます。ところが、そこから先へ進もうとはしません。デート、食事、プレゼント、ホテル、そのような恋愛マニュアルが面倒なのです。「なぜ？」と尋ねると「それが？何か？」などと明確な答えはできないのです。ゲームも趣味も職業の種類も多種多様、複雑化し、その中で育った若者は恋愛までもが混沌（こんとん）としているのです。

しかし、突き詰めてゆくと、多くが親のトラウマに行き当たります。彼ら彼女らの両親の夫婦仲は良くありません。別居や家庭内離婚、離婚などです。日本の離婚率は高く、2分に1組が離婚しているとも言われます。そのような夫婦、男女の状況を見て育った今の若い人たちは「うちの親のようにはなりたくない」「恋愛の結実である結婚とはこんなものか」と考えるようになったのです。

かと言って、親を憎んでいるわけではありません。育ててもらったことに感謝はしています。ただ子供心に夫婦の疑似体験をして虚無感を抱いているのです。

問題はこの虚無感が恋愛、セックスにとどまらないことです。若い人たちの将来全般にもすでに影響が出ています。

昔の子供たちは学校の卒業文集に「末は博士か大臣か」「社長になりたい」などと書いたものですが、それは情報が未発達だった発展途上国の時代の話で、今は情報の進化で、誰も首相や社長なんか偉いとは思っていません。漢字もろくに読めない人が首相になったくらいですから端（はな）からバカにしています。若い人たちがスポーツ選手以外であこがれたのは、ホリエモンが最後でしょう。そのホリエモンの虚像も、うたかたの花火のように消えてしまいました。少年が大志を抱かなくなったのは、大した実績もないのに傲岸（ごうがん）不遜な政財官界の年寄り連中が「人間、こうなっちゃおしまい」というような悪い見本を見せ続けてきたせいなのです。

中年や老人たちは高みから無神経に「今の若いヤツらは情けない。肉食じゃないと日本はダメになる」と言いますが、現にダメにしたのは自分たちであることを思い知り、時代を先取りして生きるべきです。これからはあらゆる面でもっと複雑怪奇、多種多様な社会になるのですから。ああ、ややこしや、ああ、ややこしや。