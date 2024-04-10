◇ナ・リーグ ドジャース15―3パドレス（2026年6月27日 サンディエゴ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が27日（日本時間28日）、パドレス戦で6回5安打2失点で今季8勝目を挙げた。89球中、直球は今季最少15球で変化球中心の投球で相手打線を翻弄（ほんろう）した。試合後には調理師ら自身をサポートするスタッフがサッカー経験者と明かし、W杯北中米大会を戦う日本代表にエールも送った。

試合後の球場通路で、山本は爽やかに汗を拭った。大量援護にも恵まれ、6回2失点で同僚の大谷と並ぶ8勝目。「点差が離れた後もあまり点差を気にすることなく、接戦の気持ちでやれるように心がけていた。しっかり集中していた」と振り返った。

コーナーに糸を引くような直球ではなく、落差のあるスプリット、縦割れの大きなカーブやツーシームでパドレス打線を幻惑した。89球のうち直球は16・9％の15球だけで、割合も数も今季最少。4回2死一塁ではマチャドを4球全て変化球で攻めて最後はカーブで空振り三振を奪い、逆に5回はシーツに初球直球を同点被弾した。

「本塁打の球は真ん中に入ってしまった。相手もたぶん入り（初球）の直球狙いだった」

6回に再びシーツに適時打を浴びても傷口は最小限にとどめた。パドレスとは今季2度目の対戦。同じ敵地だった前回5月18日は7回1失点の好投が報われず黒星を喫した。手の内を知り合う相手に目先を変え、両リーグ最多に並ぶ12度目のクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）。同地区のライバルに改めてエースたるゆえんを見せつけた。

サッカーW杯北中米大会を戦う日本代表から活力をもらっているという。「僕の英語の先生、僕の調理師さんが元々サッカーをしていた方なので、いろいろと教えてもらいながら。“次はブラジル戦か”とか。できれば観戦したい。優勝、期待しています！」。ドジャースの日程と照らし合わせ、日本代表が近くに来るのはニューヨーク遠征中の7月19日（日本時間20日）の決勝戦。快進撃が続けば、もしかして…。（柳原 直之）