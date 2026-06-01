創業73年の老舗が監修した豚骨醤油の一杯！ らあめん花月嵐「和歌山中華そば 井出商店」
記事ポイントらあめん花月嵐が創業73年の老舗・井出商店とコラボじっくり焚いた豚骨醤油スープに細ストレート麺を合わせた一杯紀州梅の紅白かまぼこと特製豚バラチャーシューをトッピング
グロービート・ジャパンが展開するらあめん花月嵐は、2026年6月3日より『和歌山中華そば 井出商店』を全国211店舗（うち海外28店舗）で期間限定販売しています。
和歌山ラーメンを全国に広めた老舗・井出商店との期間限定コラボで、コクのある豚骨醤油スープが特徴の一杯です。
らあめん花月嵐「和歌山中華そば 井出商店」
販売開始：2026年6月3日（水）より期間限定販売店舗：全国211店舗（うち海外28店舗）価格：和歌山中華そば 井出商店 990円（税込）肉増し：1,250円（税込）
らあめん花月嵐は、全国に店舗を展開し、定番メニューに加えて期間限定ラーメンも楽しめるラーメンチェーンです。
6月の期間限定ラーメンとして、和歌山ラーメンを全国に広めた創業73年の老舗・井出商店とのコラボ商品が花月嵐の全店舗で販売されています。
醤油のキレが際立つ、まろやか豚骨スープ
じっくり焚き上げた豚骨の旨みに、醤油ダレの風味を重ねたスープが一杯の中心になっています。
濃厚でありながらも重すぎず、まろやかで飲み飽きない味わいに仕上げています。
豚骨のコクと醤油のキレがバランスよく広がる、井出商店監修ならではの風味です。
スープによく絡む、細ストレート麺
麺には、しなやかな細ストレート麺を使用しています。
まろやかな豚骨醤油スープがしっかり絡み、すするたびに旨みが広がります。
井出商店らしさを彩る、こだわり具材
紀州梅をイメージした紅白かまぼこ、青ネギ、メンマをトッピングしています。
関西ならではの青ネギの風味が、濃厚な豚骨醤油スープの旨みを引き立てます。
肉の旨み広がる、特製豚バラチャーシュー
チャーシューには、特製の豚バラチャーシューを使用しています。
しっとりと柔らかな食感と、噛むたびに広がる肉の旨みが持ち味です。
濃厚なスープにも負けない存在感で、口の中でほどける仕上がりになっています。
創業73年の歴史を持つ井出商店が監修した豚骨醤油スープに、細ストレート麺、紅白かまぼこ、特製豚バラチャーシューを組み合わせた一杯を、全国の花月嵐で楽しめます。
和歌山ラーメンの老舗の味を、近くの花月嵐で期間限定で味わえます。
らあめん花月嵐「和歌山中華そば 井出商店」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「和歌山中華そば 井出商店」はどこで食べられますか？
A. 全国211店舗（うち海外28店舗）のらあめん花月嵐で、2026年6月3日より期間限定で販売しています。
Q. 価格はいくらですか？
A. 「和歌山中華そば 井出商店」は990円（税込）、肉増しは1,250円（税込）です。
Q. 井出商店はどのようなラーメン店ですか？
A. 和歌山ラーメンを全国に広めた老舗で、創業73年の歴史を持つラーメン店です。
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