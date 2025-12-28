◇セ・リーグ 阪神12―3広島（2026年6月28日 マツダスタジアム）

阪神・佐藤輝が16試合ぶりの一発となる16号ソロを放った。1点を追う6回。先発・岡本の初球、ツーシームを完璧に捉えた。値千金の同点弾ながら、喜びはない。まるで凡退したかのように、うつむき加減でゆっくりと走り出した。あまりに静かな振る舞いに、やっと――の思いがにじんだ。

「久しぶりだったので良かった。まあ、毎日しっかり準備することだけはやっていたので、打てて良かった」

3日西武戦以来、日数にすれば25日ぶりの一発だった。40本で初のキングに輝いた昨季に、最も本塁打から遠ざかったのは13試合。それを上回る「15試合ノーアーチ」のトンネル。その呪縛から解放され、9回には左越え適時二塁打を放った。前日27日に連続試合安打が「10」で止まったものの、5打数2安打2打点で再スタートを切った。球団生え抜き最速タイとなる6年目での通算150本塁打へ、あと10本とした。

「きょう打てたことも良かったけど、その後が大事になってくる。またがんばりたい」

キング争いでは、初回に2ランを放った森下を1差ピタリと追走する。佐藤輝と森下のアベック弾は今季5度目で、4勝1敗と勝ち越す。2人の一振りが勢いを呼ぶのは間違いない。（倉世古 洋平）