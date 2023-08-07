◇セ・リーグ 阪神12―3広島（2026年6月28日 マツダスタジアム）

【佐々岡真司 視点】同点で迎えた7回、高橋の打席で代打・福島が送られた。先発に勝ち星をつけるためには、この回に勝ち越すしかない。ベンチの意図を選手たちが共有した。起用に応えた福島が右前打で口火を切り、中野の2点三塁打、森下の中前適時打など4連打で阪神がリードを奪った。打線がつなぐ意識を共有したことが、勝利を呼んだ印象だ。

開幕から無傷の10連勝となった高橋は6回で8安打を許す投球。3者凡退の回もなかった。それでも粘りの投球を見せたが、左打者に対して外角いっぱいの球でも打たれたのが苦戦の原因。内角を厳しく攻める意識というのが、課題として残った。チーム69試合目で10勝。これで最低ラインとして15勝も見えてきた。夏場のコンディションに注意しながら修正していけば、勝ち星も伴ってくるはずだ。

月間4勝を狙って高橋と投げ合った広島・岡本も、この日の敗因を次回以降への教訓にしてほしい。初めて1試合2本塁打されて、相手を勢いづけた。森下には2球目、佐藤輝は初球。一発のある打者に、どんな入り方をするか工夫が必要だ。変化球の使い方、精度もレベルアップを目指す必要がある。

阪神打線の重圧に対して、ボール球も多くなった結果、5回終了時点で89球と球数も増えた。このため結果的に7回を投げきれなかったことが、終盤に大差をつけられた伏線にもなった。勝てる先発投手になるためにも、球数もコントロールして、長い回を投げる意識を強くしてほしい。常にストライクを先行させ、自分に有利な形で投球を組み立てることが、岡本に与えられたテーマだ。 （本紙評論家）