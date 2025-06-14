◇セ・リーグ 阪神12―3広島（2026年6月28日 マツダスタジアム）

阪神・森下の打球角度42度。フルスイングから生み出された打球は、高々と舞い上がって放物線を描き、そのまま左翼スタンドへ着弾した。森下が初回1死一塁で先制2ラン。佐藤輝の目前でセ・リーグ本塁打キングを堅持する17号アーチを架け、悠々ダイヤモンドを一周した。

「上がりすぎたなと思いましたけど、いい形で打てました」

広島先発・岡本の高め直球を振り抜いた。これが広島戦、そしてマツダスタジアムでの今季初本塁打。リーグ最速でセ・リーグ同一5球団、本拠地6球場での本塁打を果たし、「Wセ界制覇」を決めた。オフから「最低30発」を掲げ、鍛え上げてきた背番号1。143試合換算で、その目標を上回る35本ペースと量産を続ける。

この一発を皮切りに、今季最多タイの12得点を挙げた猛虎打線の主役となった。5―3の7回1死三塁で中前適時打、6―3の9回1死一、二塁でも左翼線への2点二塁打で、キャリアハイとなる1試合5打点をマーク。これで一気に、リーグ2位タイとなる43打点とした。先発・高橋の開幕10連勝を手厚くアシスト。「いつもテンポがいい。守備の時間が少ないから、いい形で打席に迎える」と感謝する無双左腕に、バットで感謝を伝えた。

森下は自己管理能力もプロフェッショナルだ。「今は試合中にどういう体のエラーが起きているかがわかってきた」。例えばカード初戦で体の緩みを感じれば、2戦目の試合前練習では体幹メニューを多めに入れて引き締める。逆に硬さを感じれば、ストレッチを多くしてほぐす。カード初戦で体の動きを感じ取って、2戦目は自身でメニューを組みつつベストなコンディションをつくりあげている。そんな取り組みも奏功し、この日のカード2戦目で大暴れした。

「1試合1試合、淡々とやっているだけ」

結果に一喜一憂することはない。男は黙って、勝利に貢献するだけだ。（松本 航亮）