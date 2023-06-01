＜速報＞全米女子プロ最終日は3時間半遅れでスタート 山下美夢有は午前2時11分ティオフ
＜KPMG全米女子プロ選手権 最終日◇28日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞海外メジャー今季第3戦の最終ラウンドは、日本時間午後9時24分のスタートを予定していたが、悪天候の影響で遅延。雨は上がったものの強い風の中、3時間30分遅れとなる同午前0時54分に最初の組がティオフ。10番からトップスタートだった勝みなみもコースへ飛び出していった。
【連続写真】左腕とクラブが一直線！ 山下美夢有の美スイング
日本勢トップのトータル4アンダー・12位タイにつける古江彩佳と山下美夢有は、それぞれ午前2時ちょうど、午前2時11分に1番からティオフ。首位との7打差を追いかける。トータル3アンダー・19位タイの畑岡奈紗は午前1時38分。同じく19位の岩井明愛は1時49分にスタートする。3日目に「78」で後退した渋野日向子は午前2時33分に10番からティオフ。トータル6オーバー・66位から巻き返しを図る。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者には195万ドル（約3億1500万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞全米女子プロ スコア速報
大会最終日の組み合わせ＆スタート時間
山下美夢有 プロフィール＆成績
古江彩佳 プロフィール＆成績
日本勢の現在地は？ 米女子ポイントランキング
日本勢トップのトータル4アンダー・12位タイにつける古江彩佳と山下美夢有は、それぞれ午前2時ちょうど、午前2時11分に1番からティオフ。首位との7打差を追いかける。トータル3アンダー・19位タイの畑岡奈紗は午前1時38分。同じく19位の岩井明愛は1時49分にスタートする。3日目に「78」で後退した渋野日向子は午前2時33分に10番からティオフ。トータル6オーバー・66位から巻き返しを図る。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者には195万ドル（約3億1500万円）が贈られる。
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