【ヒューストン（米テキサス州）２８日＝岡島 智哉】北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦「ブラジル―日本」（２９日、日本時間３０日午前２時）に向け、ブラジル代表が冒頭１５分を報道陣に公開する形で、当地で最終調整を行った。

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最多５度の優勝を誇り、８大会連続で８強以上の成績を残しているブラジル。Ｃ組を２勝１分けの１位通過で勝ち上がった強国は、威信をかけて日本戦へと臨む。

主力のＦＷビニシウス、ＭＦカゼミロ、ＤＦマルキーニョス、ＧＫアリソンらが笑顔を交えながらウォーミングアップに参加。公開部分は緩やかな雰囲気でのトレーニングとなり、ＦＷネイマールが報道陣にウィンクを送る場面も見られた。サッカー王国の貫禄ともとれるし、余裕ともとれるワンシーンだった。

「王国」を率いるのは、史上初の外国人監督となった名将アンチェロッティ氏。スター選手をまとめる手腕に優れる。２５年１０月の親善試合では日本が３―２で逆転勝ちしたが、“本番”のブラジルはまた違ったチームだと捉えるべきだろう。日本とのＷ杯での対戦は０６年ドイツＷ杯の１次リーグ第３戦以来で、この時はブラジルが４―１で大勝した。

◆ブラジル ２３大会連続２３回目。ＦＩＦＡランク６位。最高成績は優勝（５回）。初の外国人出身でイタリア出身のアンチェロッティ監督が２５年より指揮。チェルシー、Ｒマドリード、バイエルンなどを率いた名将が率いる。首都ブラジリア。人口は２億１２００万人。