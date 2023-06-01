【今日の献立】2026年6月29日(月)「豚肉のニンニクみそ焼き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉のニンニクみそ焼き」 「大根とツナの炒め物」 「揚げナスのネギしょうゆがけ」 の全3品。
豚肉に揚げナス。ご飯にもビールにも合う献立です！
【主菜】豚肉のニンニクみそ焼き
ニンニクみそに漬けてあとは焼くだけ！
調理時間：20分+漬ける時間
カロリー：461Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
レタス 1/4~1/2個
白ネギ 8cm
プチトマト 4~6個
＜ニンニクみそ＞
ニンニク (すりおろし)1片分
みそ 大さじ1.5
酒 大さじ1
みりん 大さじ1.5
しょうゆ 小さじ1
サラダ油 少々
白ネギは長さを半分に切り、縦に切り込みを入れて1枚に開く。縦細切りにして水に放ち、軽くもみ洗いして水気を絞る(白髪ネギ)。
焦げやすいので火加減を調節しながら焼いて下さいね。
2. 器にレタス、プチトマトと(1)を盛り合わせ、白髪ネギを添える。豚肩ロース肉をレタスで巻いてお召し上がり下さい！
【副菜】大根とツナの炒め物
大根とツナがあればできるお助けレシピ。
調理時間：10分
カロリー：165Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
ツナ (缶)70g
＜調味料＞
酒 小さじ2
砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ2~3
サラダ油 小さじ1.5
白ゴマ 少々
2. ツナを加えてサッと炒め、＜調味料＞の材料を加えて汁気がなくなるまでさらに炒める。器に盛り、白ゴマを散らす。
【副菜】揚げナスのネギしょうゆがけ
トロッと柔らかく揚げたナスにサッパリとしたネギしょうゆをかけて召し上がれ！
調理時間：10分
カロリー：165Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
白ネギ (みじん切り)1/4本分
作り置き甘酢 大さじ3
だし汁 大さじ1.5
しょうゆ 大さじ1
揚げ油 適量 スプラウト 1/2~1パック
豚肉に揚げナス。ご飯にもビールにも合う献立です！
【主菜】豚肉のニンニクみそ焼き
ニンニクみそに漬けてあとは焼くだけ！
©Eレシピ
調理時間：20分+漬ける時間
カロリー：461Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）豚肩ロース肉 (ブロック)280~300g
レタス 1/4~1/2個
白ネギ 8cm
プチトマト 4~6個
＜ニンニクみそ＞
ニンニク (すりおろし)1片分
みそ 大さじ1.5
酒 大さじ1
みりん 大さじ1.5
しょうゆ 小さじ1
サラダ油 少々
【下準備】豚肩ロース肉は厚さ6〜7mmに切り、＜ニンニクみそ＞の材料に30分以上漬ける。レタスはザックリと手でちぎる。
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白ネギは長さを半分に切り、縦に切り込みを入れて1枚に開く。縦細切りにして水に放ち、軽くもみ洗いして水気を絞る(白髪ネギ)。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を弱めの中火で熱し、豚肩ロース肉をこんがりおいしそうな焼き色がつくまで焼く。
©Eレシピ
焦げやすいので火加減を調節しながら焼いて下さいね。
2. 器にレタス、プチトマトと(1)を盛り合わせ、白髪ネギを添える。豚肩ロース肉をレタスで巻いてお召し上がり下さい！
©Eレシピ
【副菜】大根とツナの炒め物
大根とツナがあればできるお助けレシピ。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：165Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）大根 5~6cm
ツナ (缶)70g
＜調味料＞
酒 小さじ2
砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ2~3
サラダ油 小さじ1.5
白ゴマ 少々
【下準備】大根は皮をむき、幅5mmの細切りにする。ツナはザルに上げ、汁気をきる。
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【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、大根がしんなりして焼き色がつくまで炒める。
©Eレシピ
2. ツナを加えてサッと炒め、＜調味料＞の材料を加えて汁気がなくなるまでさらに炒める。器に盛り、白ゴマを散らす。
©Eレシピ
【副菜】揚げナスのネギしょうゆがけ
トロッと柔らかく揚げたナスにサッパリとしたネギしょうゆをかけて召し上がれ！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：165Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ナス 2~3本 ＜ネギしょうゆ＞
白ネギ (みじん切り)1/4本分
作り置き甘酢 大さじ3
だし汁 大さじ1.5
しょうゆ 大さじ1
揚げ油 適量 スプラウト 1/2~1パック
【下準備】ナスはヘタを切り落とし、幅3〜4cmの輪切りにする。スプラウトは根元を切り落とす。＜ネギしょうゆ＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を180℃に予熱し始める。
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【作り方】1. 180℃の揚げ油にナスを入れ、表面に薄く揚げ色がつくまで揚げ、油をきる。器に盛って＜ネギしょうゆ＞をかけ、スプラウトを添える。
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