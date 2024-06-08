20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんの連載を、スポニチ本紙では約15年にわたって掲載していた。「世直しトークあれこれ」（05年11月〜06年12月）、「明るい明日を」（08年1月〜11年3月）、「美輪の色メガネ」（13年2月〜23年12月）で、世の在り方を厳しい視線で見つめ、時に悩める人々に寄り添い、常に明日を生きる希望を伝えていた。美輪語録が人気だった連載を再録する。

＜2010年8月22日掲載「明るい明日を」＞

100歳以上の高齢者の所在不明が問題になっています。東京都の石原慎太郎知事は「日本人はここまで落ちたのかという感じがする」と発言しました。テレビのコメンテーター、評論家、政治家の皆様方も、まるで聖人君子のようにしたり顔で「子供が親の面倒を見るのは当たり前だ。親を見捨てるなんて嘆かわしい」と話しています。

しかし、そんな社会批判は、絵空事のような模範家庭でお育ち遊ばした世間知らずのおぼっちゃんやお嬢ちゃん、人間の裏の裏を見たことのない方々の戯（ざ）れ言です。この世の中は十人十色、いろんな人間がいて、いろんな複雑な家庭の事情があります。全国の100歳以上の高齢者は約4万人で、そのうち、いま分かっている所在不明者は約300人。問題と言っても、4万分の300のケースです。4万人もいれば、金太郎飴（あめ）じゃあるまいし、他人のうかがい知れない個々の異なる複雑な事情を抱えた人が300人程度いるのが当然です。

私は40年余り人生相談をしてきて、さまざまな親子を見てきました。中には、子供が見捨てるのも当然だという親もいました。結婚して子供ができてもギャンブル狂で女遊びをする父親、家事育児を放棄して次々と他の男を追いかけ回す母親。先日の事件のように我（わ）が子を放置死させたり殺害したりする鬼畜のような親やサディストの親もいます。子供を捨て勝手に行方不明になる親もいます。昔から児童養護施設があるのは子供を捨てたり育てられない親が存在するからです。そんな親の面倒まで子供は見なければいけないのでしょうか。この世の中にいるのは教科書のような善良な親ばかりではないのです。一概に親の面倒を見ない子供は悪いと言うのは大間違いです。

有識者と称する人が「昔は子供が親を捨てるなんてことはなかった」と話していましたが、そんなことはありません。昔はもっと酷（ひど）かったのです。「楢山節考」のように自分の親を山に捨てに行く風習もありました。古き時代の日本は封建社会でしたから現代より規制は厳しかったのですが、それでも一家が食べていけなくなれば儒教的社会制度に背いても年老いた親を捨てざるを得ないこともあったのです。

ただ、それはそれとして、これからの日本には、どんな個々の事情があるにせよ身寄りのない老人の面倒を見る何らかのセーフティーネットが必要です。本来は自分の人生は自分自身で完結すべきで、それまでずっと勝手気まま非道に暮らしてきた人が最後に親面をして厚かましく「親じゃぞえ、親じゃぞえ」と子供の前に現れたり「みなさんの税金で何とかしてくれるでしょう？」と言うのも虫の良い話なのですが、やはり人の子ですから最低限の福祉は受けられるようにすべきでしょう。

高齢化社会の日本で若者が高齢者を支えていくのは無理です。これからは老人同士が支え合う社会を作らないといけないでしょう。私が20年も前から主張しているように、まだ元気な老人たちが働くシルバー産業の発展が不可欠です。ディズニーランドに対抗して老人が楽しめるシルバーランドができたり、100歳以上のホストやキャバクラ嬢が話題になる時代が到来すると、ホラーさながら怖いながらも面白く活力ある日本になるのではありますまいか。