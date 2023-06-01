【火を使わずレンジ3分】とろっとろ絶品『なすのナムル』夏のお手軽おかず決定版！
夏といえばなす！ 手軽に楽しむなら、火を使わずに作れる簡単ナムルで。加熱はレンチンだけなのに、なすはとろとろ食感に。にんにくをきかせたたれがしっかりしみ込み、食べる手が止まりません。
『なすのレンジナムル』のレシピ
材料（2人分）
なす……2個（約160g）
〈ナムルだれ〉
にんにくのすりおろし……1/3かけ分
しょうゆ……小さじ1
こしょう……少々
あれば糸唐辛子……適宜
ごま油
作り方
なすはへたを切り、長さを半分に切ってから、縦に8つ割りにする。耐熱のボールに入れ、ごま油大さじ1をあえる。 ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で3分ほど加熱し、取り出して粗熱を取ってから水けをよく絞る。ボールをさっと拭いてたれの材料を混ぜ、なすを加えてあえる。器に盛り、あれば糸唐辛子をのせる。
とろけるようななすに、にんにくのきいたたれがしっかりからんで絶品。なすメニューの定番になりそうです！
教えてくれたのは…
大庭 英子オオバ エイコ
料理家
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料理家、福岡県出身。基本をふまえながらも、アイディアに満ちあふれる料理を日々提案。身近な材料と調味料の組み合わせが絶妙で、大胆で素材を生かすシンプルなレシピが人気。『オレンジページ』では創刊当時から活躍。数多くの雑誌や書籍で支持される。
（『オレンジページ』2021年6月17日号より）