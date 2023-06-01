【火を使わずレンジ3分】とろっとろ絶品『なすのナムル』夏のお手軽おかず決定版！

夏といえばなす！ 手軽に楽しむなら、火を使わずに作れる簡単ナムルで。加熱はレンチンだけなのに、なすはとろとろ食感に。にんにくをきかせたたれがしっかりしみ込み、食べる手が止まりません。

『なすのレンジナムル』のレシピ

材料（2人分）

なす……2個（約160g）

〈ナムルだれ〉

にんにくのすりおろし……1/3かけ分

しょうゆ……小さじ1

こしょう……少々

あれば糸唐辛子……適宜

ごま油

作り方

なすはへたを切り、長さを半分に切ってから、縦に8つ割りにする。耐熱のボールに入れ、ごま油大さじ1をあえる。 ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で3分ほど加熱し、取り出して粗熱を取ってから水けをよく絞る。ボールをさっと拭いてたれの材料を混ぜ、なすを加えてあえる。器に盛り、あれば糸唐辛子をのせる。

とろけるようななすに、にんにくのきいたたれがしっかりからんで絶品。なすメニューの定番になりそうです！

大庭 英子オオバ エイコ 料理家 料理家、福岡県出身。基本をふまえながらも、アイディアに満ちあふれる料理を日々提案。身近な材料と調味料の組み合わせが絶妙で、大胆で素材を生かすシンプルなレシピが人気。『オレンジページ』では創刊当時から活躍。数多くの雑誌や書籍で支持される。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2021年6月17日号より）