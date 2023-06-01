【MOBILITY JOINT GUNDAM VOL.12】 6月29日 発売 価格：715円

バンダイは、食玩「MOBILITY JOINT GUNDAM VOL.12」を6月29日に発売する。価格は715円。

本商品は、組立済み可動ユニット“MOBILITY JOINT”を搭載した食玩ガンダムシリーズの12弾。「MOBILITY JOINT GUNDAM」は、MOBILITY JOINTと各種パーツ＆シールでプラ製アクションモデルが完成する。

第12弾では、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」より「ガンダム・バルバトス(第1形態)」を商品化。「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」より 「ガンダムNT-1」、「ケンプファー」、「ジム・スナイパーII」がラインナップしている。

ガンダムNT-1はEXパーツによりチョバム・アーマー装備型に換装ができる。

「MOBILITY JOINT GUNDAM VOL.12」

・組み立てキット(一部彩色済)(全8種)

1．ガンダム・バルバトス(第1形態)

2．ガンダムNT-1

3．ケンプファー

4．ジム・スナイパーII

5．ガンダム・バルバトス用EXパーツ

6．ガンダムNT-1用EXパーツ

7．ケンプファー用EXパーツ

8．ジム・スナイパーII用EXパーツ

・ガム(ソーダ味)1個

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。