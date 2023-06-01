食玩「MOBILITY JOINT GUNDAM VOL.12」本日6月29日発売！
【MOBILITY JOINT GUNDAM VOL.12】 6月29日 発売 価格：715円
・組み立てキット(一部彩色済)(全8種)
(C)創通・サンライズ
バンダイは、食玩「MOBILITY JOINT GUNDAM VOL.12」を6月29日に発売する。価格は715円。
本商品は、組立済み可動ユニット“MOBILITY JOINT”を搭載した食玩ガンダムシリーズの12弾。「MOBILITY JOINT GUNDAM」は、MOBILITY JOINTと各種パーツ＆シールでプラ製アクションモデルが完成する。
第12弾では、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」より「ガンダム・バルバトス(第1形態)」を商品化。「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」より 「ガンダムNT-1」、「ケンプファー」、「ジム・スナイパーII」がラインナップしている。
ガンダムNT-1はEXパーツによりチョバム・アーマー装備型に換装ができる。
「MOBILITY JOINT GUNDAM VOL.12」
・組み立てキット(一部彩色済)(全8種)
1．ガンダム・バルバトス(第1形態)
2．ガンダムNT-1
3．ケンプファー
4．ジム・スナイパーII
5．ガンダム・バルバトス用EXパーツ
6．ガンダムNT-1用EXパーツ
7．ケンプファー用EXパーツ
8．ジム・スナイパーII用EXパーツ
・ガム(ソーダ味)1個
(C)創通・サンライズ
※発売日は流通により前後する場合があります。