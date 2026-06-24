

BE:FIRST

6人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTが、グループにとって節目となる10枚目のシングルであり、5th Anniversary Project第2弾シングルでもある「Missing」の先行配信を、6月29日0時00分より開始した。

デビュー以来、「Gifted.」「Bye-Good-Bye」「Smile Again」「Mainstream」「Masterplan」「Spacecraft / Sailing」「GRIT」「空」「BE:FIRST ALL DAY」と、数々の魅力溢れるヒットシングルを世に送り出してきたBE:FIRST。

そんな彼らが本日先行配信を開始した、記念すべき10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は、 DJ/Producer Jonas Blue をプロデューサーに迎えたDance popナンバーで、切ないアコースティックギターのイントロから始まり、Jonas Blueの真骨頂とも言えるダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開。ハイトーンのヴォーカルが、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、「消えないで」というフレーズのリフレインが強く心に残る。感情の揺らぎと高揚感が交差する、切ないラブソングに仕上がっている。

さらに、本シングルには、Chaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁、キーボードプレイヤーHiromu、SKY-HIのコライトによって制作された「Why, Why」と、メンバーのソロプロジェクト”One of the BE:ST” 最後の6人目としてのSHUNTOのソロ曲「Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜」も併せて合計3曲を収録。

本日6月29日には「Missing」のMusic Videoのプレミア公開やリリースを記念した配信番組の生放送を控えている。