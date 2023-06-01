

「キリン のどごし＜生＞」新TVCM「すっごく爽快」篇キービジュアル

5人組アーティスト・Da-iCEが、「キリン のどごし＜生＞」の新CMキャラクターに就任。新TVCM「すっごく爽快」篇が6月30日より全国で順次放映開始。また、本CMでは、Da-iCEが書き下ろしたオリジナル楽曲「アンリミテッド」の一部が先行公開となる。

【動画】Da-iCE、キリン のどごし＜生＞メイキング・インタビュー

「キリン のどごし＜生＞」は2005年の発売以来、今年で22年目を迎えるロングセラー商品。「ゴクゴク飲める爽快なうまさ」と「スカッと明るい気分」をもたらすというブランド価値で親しまれ、累計販売本数は250億本を突破。

新CMキャラクターに就任したDa-iCEは、音楽やパフォーマンスを通じて多くの人に前向きなエネルギーを届けてきた。その姿が、「日常を明るく元気にしたい」という「キリン のどごし＜生＞」の思いと重なり、今回の起用に至ったとのこと。

その共通の思いをきっかけに、Da-iCEによるオリジナル楽曲の書き下ろしが実現。新CMでは、その楽曲「アンリミテッド」の一部が先行公開される。

CMの放映に合わせて公開するインタビュー動画では、楽曲に込めた思いや撮影エピソード、5人にとっての最高の乾杯についても語っている。本楽曲は、7月15日に配信リリースを予定。

また、新TVCMでは、Da-iCEの5人が青空の下、爽快に乾杯をする様子が描かれている。

夏のシーズンに合わせた爽やかな仕上がりになっており、「キリン のどごし＜生＞」を飲んだときの”スカッと明るい気分”が表現されている。オリジナルソングは、「日常を明るく元気にしたい」という共通の思いを込めてDa-iCEが書き下ろした、前向きなエネルギーに満ちたアップテンポな楽曲。軽快なサウンドとDa-iCEらしい歌声で、「キリン のどごし＜生＞」の爽快感や、飲んだときの“スカッと明るい気分”を表現している。

撮影後のインタビューでは、初出演となったお酒のCM撮影の感想や撮影時のエピソード、今回の楽曲について、Da-iCEメンバーそれぞれが語った。

新CMの感想や意気込みについて、大野雄大は「お酒のCMというのは、夢のひとつだったので、本当に心の底からうれしい。僕らももう15年活動させていただいているので、（「のどごし＜生＞」のように）長く愛されるようなグループになっていったらいいなと思いました」と喜びの心境をコメント。

新CMのために書き下ろしたオリジナル楽曲「アンリミテッド」に対して、花村想太は「「のどごし＜生＞」には、“人をスカッと明るく元気付けたい”というコンセプトがあるというのを聞いて、そこにすごく共感して、じゃあそれを形にしていく楽曲を二人で作ろうということでスタジオに入りました」と振り返る。

工藤大輝は「元気で明るいというとやっぱり、テンション感が高めというか。楽曲的なところでいうと、アップテンポや、みんなでワイワイできる、ファンクや、ブレイクビーツのようなジャンルを入れて、我々なりのパーティーチューンみたいな曲を目指しました」と言葉を紡いだ。

また、CM撮影を振り返り、和田颯は「こんなに晴れます？というぐらい晴れました！こんな中で、５人で乾杯することって意外とないですし、それを皆さんに見せることもないじゃないですか。それを見せられたというのはすごくうれしいなと思います」と充実感を滲ませた。

「過去最高に気持ちが高まった乾杯」について聞かれると、花村は「あれじゃない？武道館前の５人だけの食事会。それが最後の5人だけの食事会」と明かした。

岩岡徹は「最初で最後の？」とはにかむと、工藤が「今後もあるかもしれないじゃない。現状でね」とつっこんだ。重ねて花村は「スタッフさんもゼロで、本当に５人だけ。初めての武道館公演の前に、最後に集まって乾杯しようぜって言って、乾杯したのが、過去一熱かったですね、Da-iCEとして」と噛み締めた。