きしたかの岸にモテ期到来！？ 日向坂46小坂菜緒と「マインクラフト」をプレイ：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
6月28日（日）は、ゲストに井口浩之（ウエストランド）、きしたかの（岸大将・高野正成）、小坂菜緒（日向坂46）、タツナミシュウイチ、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）を迎えて、「Minecraft（マインクラフト）」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】きしたかの岸にモテ期到来！？ 日向坂46小坂菜緒と「マインクラフト」をプレイ
井口、きしたかの、小坂と一緒に港区・芝商店街からスタート！ 7月に鼻と扁桃腺の手術を控える井口は、独身のため麻酔から覚めたときに誰もいないことが「寂しい」と本音をこぼします。すると、有吉がカメラマンに目をやり…
手術の密着取材を提案（笑）。トシも「いきますよ〜うちは」と笑顔を見せます。
そんな中、「言っとかなきゃいけないんじゃないですか？」と切り出した有吉は、「高野の私服が見られるのは、この番組だけ！」と突然のアピール。
普段は黄色の漫才衣装を着ている高野ですが、「この番組から“こういうのも着るんだぞ”っていうのをやっていきますから」と意欲満々です！
向かったのは、こだわりの鶏料理が味わえる「芝の鳥一代」。
鶏肉の魅力を詰め込んだ自慢のメニューはどれも絶品！ 今回は看板メニュー「参鶏湯」を堪能します。
有吉は「なんてうまいんだ！」と至福の表情。井口も「手術がんばれるわ」と絶賛します。
ここで、謎多き岸と小坂を深掘りすることに。以前、井口が四天王、津田篤宏（ダイアン）、トム・ブラウン、きしたかの、マユリカ、ママタルト、脇田（シシガシラ）の中で「結婚するなら岸がいい」と語ったエピソードを振り返りつつ、トークを展開します。
有吉も「あの恋愛リアリティーショーいいよね」とお気に入りのようで、「次はMEGUMIさんを呼んでプロデュースしてもらいたい」と続編に期待を寄せます。
岸の特技は水泳で、ジュニアオリンピック出場経験もある実力者。
引退後に体重が増えてしまったそうで、相方・高野は出会った頃の岸を「ムッキムキでした」と紹介。有吉から「そこがやっぱり最初に魅力的だった？」と聞かれた高野は…
恋愛リアリティーショーの続きを繰り広げます（笑）。
続いて、小坂のプロフィールをチェック！ 恐竜が大好きだという小坂が「博物館とかに行って骨を見るのも好きです」と語ると、有吉も「上野のね！」と共感。
さらに小坂は、有吉に「一度記憶をすべて消して、もう一度イチから始めたいゲームはなんですか？」と質問を。
気になる回答は、ぜひTVerで…！
今回は「マインクラフト」をプレイ。「有吉ぃぃランド」を大開拓します。
動物捕獲＆野球場作りで波乱の連続！ 果たして「有吉ぃぃランド」の運命は…！？
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
6月28日（日）は、ゲストに井口浩之（ウエストランド）、きしたかの（岸大将・高野正成）、小坂菜緒（日向坂46）、タツナミシュウイチ、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）を迎えて、「Minecraft（マインクラフト）」をプレイ！
【動画】きしたかの岸にモテ期到来！？ 日向坂46小坂菜緒と「マインクラフト」をプレイ
井口、きしたかの、小坂と一緒に港区・芝商店街からスタート！ 7月に鼻と扁桃腺の手術を控える井口は、独身のため麻酔から覚めたときに誰もいないことが「寂しい」と本音をこぼします。すると、有吉がカメラマンに目をやり…
手術の密着取材を提案（笑）。トシも「いきますよ〜うちは」と笑顔を見せます。
そんな中、「言っとかなきゃいけないんじゃないですか？」と切り出した有吉は、「高野の私服が見られるのは、この番組だけ！」と突然のアピール。
普段は黄色の漫才衣装を着ている高野ですが、「この番組から“こういうのも着るんだぞ”っていうのをやっていきますから」と意欲満々です！
向かったのは、こだわりの鶏料理が味わえる「芝の鳥一代」。
鶏肉の魅力を詰め込んだ自慢のメニューはどれも絶品！ 今回は看板メニュー「参鶏湯」を堪能します。
有吉は「なんてうまいんだ！」と至福の表情。井口も「手術がんばれるわ」と絶賛します。
ここで、謎多き岸と小坂を深掘りすることに。以前、井口が四天王、津田篤宏（ダイアン）、トム・ブラウン、きしたかの、マユリカ、ママタルト、脇田（シシガシラ）の中で「結婚するなら岸がいい」と語ったエピソードを振り返りつつ、トークを展開します。
有吉も「あの恋愛リアリティーショーいいよね」とお気に入りのようで、「次はMEGUMIさんを呼んでプロデュースしてもらいたい」と続編に期待を寄せます。
岸の特技は水泳で、ジュニアオリンピック出場経験もある実力者。
引退後に体重が増えてしまったそうで、相方・高野は出会った頃の岸を「ムッキムキでした」と紹介。有吉から「そこがやっぱり最初に魅力的だった？」と聞かれた高野は…
恋愛リアリティーショーの続きを繰り広げます（笑）。
続いて、小坂のプロフィールをチェック！ 恐竜が大好きだという小坂が「博物館とかに行って骨を見るのも好きです」と語ると、有吉も「上野のね！」と共感。
さらに小坂は、有吉に「一度記憶をすべて消して、もう一度イチから始めたいゲームはなんですか？」と質問を。
気になる回答は、ぜひTVerで…！
今回は「マインクラフト」をプレイ。「有吉ぃぃランド」を大開拓します。
動物捕獲＆野球場作りで波乱の連続！ 果たして「有吉ぃぃランド」の運命は…！？
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！