20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんの連載を、スポニチ本紙では約15年にわたって掲載していた。「世直しトークあれこれ」（05年11月〜06年12月）、「明るい明日を」（08年1月〜11年3月）、「美輪の色メガネ」（13年2月〜23年12月）で、世の在り方を厳しい視線で見つめ、時に悩める人々に寄り添い、常に明日を生きる希望を伝えていた。美輪語録が人気だった連載を再録する。

＜2008年12月7日掲載「明るい明日を」＞

今回は言葉について考えます。先日、流行語大賞が発表されました。大賞に選ばれたのは「アラフォー」「グ〜！」でした。さて、皆さんの周りに、この言葉を使っている人がどれだけいますか？

本来、流行語は一般の生活に密着した言葉のはずです。例えば昔「私はこれで会社を辞めました」が流行語になりました。もともとＣＭの言葉でしたが、実際に世間の人たちが小指を立てながら「私はこれで会社を辞めました」と口にするようになりました。宇野元首相が女性問題で辞任する時もこの言葉を絡めたギャグが流行しました。「なんちゃって」は「なんちゃっておじさん」からの流行語でしたが、生活の中で照れたりごまかしたりする時にこの言葉を使いました。漫画「がきデカ」の「死刑！」も、何か嫌なことを言われた時の反応として使ったものです。

けれど今、私の周りには「アラフォー」「グ〜！」を使っている人はいません。日本全国の農家や漁港の人たち、おじいちゃんやおばあちゃんは果たしてこの言葉を知っているでしょうか。

そもそも私には「グ〜！」がおかしくも何ともありません。例えば何か都合の悪いことを言われて「ぐぅ〜」と寝たふりをするのならまだシャレていますが、ただ「Good」を意味なく連発するのではギャグとは言えないのです。

流行語と言っても結局マスコミが騒いでいるだけです。コップの中の嵐です。主催者側も、ほかに選ぶ言葉がないから仕方なく選んでいるのではないでしょうか。最近の流行語大賞を見ると、苦し紛れのように感じます。流行語がないのなら、無理に選ばない方がようござんす。

言葉は時代とともに動き続けるものです。

面白い話があります。明治の初めの新聞に「最近の若い人たちの言葉は乱れている。下品でだらしない言葉が流行して困る」という記事が出たそうです。それはそうでしょう。幕末から明治維新になり、武士は平民になりました。武士が使っていた「拙者」や「ござる」という言葉はなくなっていったのです。

女性の言葉も変わりました。江戸時代より前は男も女もだいたい同じ言葉を使っていました。武家の妻女は「そのほう、きりきりと申せ」などと言っていましたし、下町のおかみさんも「おまえさん、こうしておくれよ」などと言っていました。ところが、明治から大正にかけて女性は独特の言葉を使いだしました。「ですのよ」とか「ごらんなさいましな」とか柔らかな言葉を編み出したのです。これは一種のフェロモンで、男を籠絡（ろうらく）する効果がありました。

しかし、戦後、男女共学が始まってから、女はバカにされないように男と同じ言葉を使うようになっていきました。今、皆さんの周りにも男性と同じ言葉を使っている女性が多いと思います。これは明治、大正で練り上げた言葉を元に戻したということです。

言葉は変化します。特に日本語はバラエティーに富んでいます。実はこの言葉の豊かさこそ、日本人が世界と相対していく時、大きな力になるのです。