F1オーストリア GP決勝

サーキット：オーストリア／レッドブル・リンク

天気：晴れ

路面状況：ドライ

気温：35℃

路面温度：52℃

F1オーストリア GPの決勝がレッドブル・リンクで行われ、ポールポジションからスタートしたG.ラッセル（MER）がタイム1:26:37.979で優勝。2位は（+1.611）で5番グリッドスタートのM.フェルスタッペン（RBR）、3位は（+1.986）で4番グリッドスタートのK.アントネッリ（MER）となった。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.

1位 G.ラッセル（MER）1:26:37.979／71／2／1／25

2位 M.フェルスタッペン（RBR）+1.611／71／2／5／18

3位 K.アントネッリ（MER）+1.986／71／2／4／15

4位 O.ピアストリ（MCL）+21.809／71／2／7／12

5位 L.ハミルトン（FER）+26.393／71／3／3／10

6位 I.ハジャー（RBR）+29.399／71／2／8／8

7位 L.ノリス（MCL）+31.505／71／2／6／6

8位 C.ルクレール（FER）+45.659／71／3／2／4

9位 L.ローソン（RB）+1 Laps／70／2／9／2

10位 A.リンドブラッド（RB）+1 Laps／70／2／10／1

11位 G.ボルトレート（AUD）+1 Laps／70／2／12／0

12位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）+1 Laps／70／2／14／0

13位 P.ガスリー（ALP）+1 Laps／70／3／11／0

14位 O.ベアマン（HAS）+1 Laps／70／2／13／0

15位 F.コラピント（ALP）+1 Laps／70／2／16／0

16位 E.オコン（HAS）+2 Laps／69／2／15／0

17位 A.アルボン（WIL）+2 Laps／69／2／18／0

18位 F.アロンソ（AST）+3 Laps／68／2／21／0

- S.ペレス（CAD）リタイア／4／0／19／0

- V.ボッタス（CAD）リタイア／2／0／20／0

- C.サインツ（WIL）リタイア／23／1／17／0

- L.ストロール（AST）リタイア／45／1／22／0

2026-06-28 23:59:05 更新