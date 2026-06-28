【F1オーストリア GP決勝速報】優勝はG.ラッセル
F1オーストリア GP決勝
サーキット：オーストリア／レッドブル・リンク
天気：晴れ
路面状況：ドライ
気温：35℃
路面温度：52℃
F1オーストリア GPの決勝がレッドブル・リンクで行われ、ポールポジションからスタートしたG.ラッセル（MER）がタイム1:26:37.979で優勝。2位は（+1.611）で5番グリッドスタートのM.フェルスタッペン（RBR）、3位は（+1.986）で4番グリッドスタートのK.アントネッリ（MER）となった。
詳しい順位は以下の通り。
順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.
1位 G.ラッセル（MER）1:26:37.979／71／2／1／25
2位 M.フェルスタッペン（RBR）+1.611／71／2／5／18
3位 K.アントネッリ（MER）+1.986／71／2／4／15
4位 O.ピアストリ（MCL）+21.809／71／2／7／12
5位 L.ハミルトン（FER）+26.393／71／3／3／10
6位 I.ハジャー（RBR）+29.399／71／2／8／8
7位 L.ノリス（MCL）+31.505／71／2／6／6
8位 C.ルクレール（FER）+45.659／71／3／2／4
9位 L.ローソン（RB）+1 Laps／70／2／9／2
10位 A.リンドブラッド（RB）+1 Laps／70／2／10／1
11位 G.ボルトレート（AUD）+1 Laps／70／2／12／0
12位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）+1 Laps／70／2／14／0
13位 P.ガスリー（ALP）+1 Laps／70／3／11／0
14位 O.ベアマン（HAS）+1 Laps／70／2／13／0
15位 F.コラピント（ALP）+1 Laps／70／2／16／0
16位 E.オコン（HAS）+2 Laps／69／2／15／0
17位 A.アルボン（WIL）+2 Laps／69／2／18／0
18位 F.アロンソ（AST）+3 Laps／68／2／21／0
- S.ペレス（CAD）リタイア／4／0／19／0
- V.ボッタス（CAD）リタイア／2／0／20／0
- C.サインツ（WIL）リタイア／23／1／17／0
- L.ストロール（AST）リタイア／45／1／22／0
2026-06-28 23:59:05 更新