赤ちゃんネタでブレイクする人気芸人が登場。ネタについて苦言を呈されたときの素の表情について、千鳥の大悟が「どこが赤ちゃんやねん」と指摘し、スタジオの芸人たちも「おっさんの顔」「誰だ！お前」などと総ツッコミする一幕があった。

【映像】「おっさんの顔」“赤ちゃん”芸人の素の表情

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには足立梨花が出演した。

あらゆる言動を切り取られ、炎上を招いてしまう現代社会。よかれと思い行う行動を嘲笑う冷笑文化がはびこり、かつての立川談志師匠のように苦言を呈する芸人が絶滅傾向にある。そこで、苦言をクイズ形式で学び、後世に「苦言文化」を継承する企画「後世に残したい 演芸重要無形文化財 苦言王」が放送。苦言を予想する芸人として、水田信二、しずるの池田一真、鬼越トマホークの良ちゃんが登場。苦言王を務めるのは、パンクブーブーの佐藤哲夫。

注目を集めたのは、「赤ちゃんネタ」で人気を集め、年末年始の特番『おもしろ荘』で優勝を果たしたことをきっかけにブレイクしているネコニスズ（舘野忠臣、ヤマゲン）。

ネタ前には「赤ちゃんの可愛さで和ませたいと思います」と気合を入れた舘野。渾身の赤ちゃんネタを披露するも、佐藤からは厳しい苦言があった。まずは「芸歴23年目で新しいキャラ」と紹介していることについて指摘。佐藤は「もうちょっと別の言い回しができなかったのかな。本気でやっているのではなくて、漫才だよと言っている。お客さんは騙されに来てくれているので、ウソですよと最初に言ってから漫才に入ってしまっている」と苦言を呈した。

苦言を聞いている舘野の素の表情が映し出されると、大悟は思わず「どこが赤ちゃんやねん！」とツッコみ、ノブは「おっさんの顔になっていますけど」と苦笑いした。

佐藤からの苦言が終わると、舘野は目を閉じて頷いており、その姿に大悟は「身に染みてるのかもね」とコメント。しかし、実際に舘野に感想を聞いてみると「あのう、本当に……」と困ったような、何も考えていないような微妙な表情を浮かべており、水田が「どっちでもない」とツッコミを入れ、池田も「誰だお前！」と声をあげた。ノブも「お前、どっちでもないときがあるぞ」と、赤ちゃんでもおっさんでもないときがあることに大爆笑した。