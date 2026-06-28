◇F1第8戦オーストリアGP決勝（2026年6月27日 シュピールベルク レッドブルリンク＝1周4.326キロ×71周）

メルセデスのジョージ・ラッセル（英国）がポール・ツー・ウインを飾り、開幕戦オーストラリアGP以来7戦ぶり今季2勝目をマークした。ホームGPとなったレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が今季自己最高の2位、今季5勝で総合首位に立つメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が3位に入った。

ラッセルが好スタートを切り、4番手スタートのアントネッリがグリップに苦しむ中、序盤はフェラーリのルイス・ハミルトン（英国）とフェルスタッペンが2番手を巡り激しいバトルを展開した。フェラーリ勢が早めのタイヤ交換を行う中、24周目にウィリアムズのカルロス・サインツ（スペイン）がストップしてバーチャルセーフティカー（VSC）が出動。ハミルトンは2度目のピットインでソフトタイヤに履き替えたが、順位を戻すのに手間取った。

フェルスタッペンに追い上げられたラッセルは43周目、2度目のピットインを行ってハードタイヤに変更。フェルスタッペンが49周目、アントネッリが51周目にピットインしてラッセルが先頭に復帰した。フェルスタッペンが徐々に差を詰めたものの、ラッセルは1.611秒差で逃げ切り。前戦バルセロナ・カタルーニャGPで約2年ぶりの復活優勝を遂げたハミルトンは5位に終わった。

▼ラッセル また表彰台の中央に戻れてうれしい。久しぶりなので今夜はこの勝利に浸りたい。マックスとレッドブルは今週、本当に速かった。彼らに拍手を送りたい。後ろのドライバーたちが速いのは分かっていたから、毎周プッシュし続けなければいけなかった。

▼フェルスタッペン 凄く良いレースだった。正直にいうと、レース半ばまでマシンの調子がかなり良かったけど、その後いくつか問題が発生してリズムがつかめなかった。でも、優勝まであと一歩の2位はうれしい。昨日のクラッシュで膝を痛めたけど今日は大丈夫だった。

▽決勝順位

(１)ラッセル（メルセデス）

(２)フェルスタッペン（レッドブル）

(３)アントネッリ（メルセデス）

(４)ピアストリ（マクラーレン）

(５)ハミルトン（フェラーリ）

(６)ハジャー（レッドブル）

(７)ノリス（マクラーレン）

(８)ルクレール（フェラーリ）

(９)ローソン（レーシングブルズ）

(10)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(11)ボルトレート（アウディ）

(12)ヒュルケンベルク（アウディ）

(13)ガスリー（アルピーヌ）

(14)ベアマン（ハース）

(15)コラピント（アルピーヌ）

(16)オコン（ハース）

(17)アルボン（ウィリアムズ）

(18)アロンソ（アストンマーチン）

リタイア ストロール（アストンマーチン）

リタイア サインツ（ウィリアムズ）

リタイア ペレス（キャデラック）

リタイア ボッタス（キャデラック）