【F1】ラッセルが開幕戦以来の今季2勝目！フェルスタッペンは1.611秒届かずも今季自己最高の2位
◇F1第8戦オーストリアGP決勝（2026年6月27日 シュピールベルク レッドブルリンク＝1周4.326キロ×71周）
メルセデスのジョージ・ラッセル（英国）がポール・ツー・ウインを飾り、開幕戦オーストラリアGP以来7戦ぶり今季2勝目をマークした。ホームGPとなったレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が今季自己最高の2位、今季5勝で総合首位に立つメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が3位に入った。
ラッセルが好スタートを切り、4番手スタートのアントネッリがグリップに苦しむ中、序盤はフェラーリのルイス・ハミルトン（英国）とフェルスタッペンが2番手を巡り激しいバトルを展開した。フェラーリ勢が早めのタイヤ交換を行う中、24周目にウィリアムズのカルロス・サインツ（スペイン）がストップしてバーチャルセーフティカー（VSC）が出動。ハミルトンは2度目のピットインでソフトタイヤに履き替えたが、順位を戻すのに手間取った。
フェルスタッペンに追い上げられたラッセルは43周目、2度目のピットインを行ってハードタイヤに変更。フェルスタッペンが49周目、アントネッリが51周目にピットインしてラッセルが先頭に復帰した。フェルスタッペンが徐々に差を詰めたものの、ラッセルは1.611秒差で逃げ切り。前戦バルセロナ・カタルーニャGPで約2年ぶりの復活優勝を遂げたハミルトンは5位に終わった。
▼ラッセル また表彰台の中央に戻れてうれしい。久しぶりなので今夜はこの勝利に浸りたい。マックスとレッドブルは今週、本当に速かった。彼らに拍手を送りたい。後ろのドライバーたちが速いのは分かっていたから、毎周プッシュし続けなければいけなかった。
▼フェルスタッペン 凄く良いレースだった。正直にいうと、レース半ばまでマシンの調子がかなり良かったけど、その後いくつか問題が発生してリズムがつかめなかった。でも、優勝まであと一歩の2位はうれしい。昨日のクラッシュで膝を痛めたけど今日は大丈夫だった。
▽決勝順位
(１)ラッセル（メルセデス）
(２)フェルスタッペン（レッドブル）
(３)アントネッリ（メルセデス）
(４)ピアストリ（マクラーレン）
(５)ハミルトン（フェラーリ）
(６)ハジャー（レッドブル）
(７)ノリス（マクラーレン）
(８)ルクレール（フェラーリ）
(９)ローソン（レーシングブルズ）
(10)リンドブラッド（レーシングブルズ）
(11)ボルトレート（アウディ）
(12)ヒュルケンベルク（アウディ）
(13)ガスリー（アルピーヌ）
(14)ベアマン（ハース）
(15)コラピント（アルピーヌ）
(16)オコン（ハース）
(17)アルボン（ウィリアムズ）
(18)アロンソ（アストンマーチン）
リタイア ストロール（アストンマーチン）
リタイア サインツ（ウィリアムズ）
リタイア ペレス（キャデラック）
リタイア ボッタス（キャデラック）