雲南省文山州麻栗坡県にある天麻高速道路馬鹿塘特大橋では6月28日、橋梁部の接合が順調に成功しました。このことは、天麻高速道路の全線開通について完全にめどが立ったことを意味します。天麻高速道路は中国とベトナムの国境地帯で相互に往来するための「国のゲートの大動脈」を追加する役割を果たします。

馬鹿塘特大橋は馬鹿塘ダムをまたぐ全長1005.5メートルの橋であり、主径間（メインスパン）は480メートルで、2基の主塔と2面ケーブルプレーンを備えた半漂浮式の鋼コンクリート混合桁斜張橋です。南北の両岸にそれぞれ主橋脚が1基設置され、最も高い主塔の高さは80階建ての高層ビルに相当する254メートルです。設置場所は傾斜約75度の険しい峡谷であり、工事関係者は910日余りに及ぶ工期をかけて、橋面をミリメートル単位の高精度で接合させました。

天麻高速道路は雲南省文山チワン族ミャオ族自治州麻栗坡県内にある中越国境の天保通関所と、同県の中心部を結び、全長は約52.8キロです。橋とトンネルの割合は80.4%に達し、設計最高速度は時速80キロで、全線で片側2車線の基準を採用し、今年10月には開通のための条件が整う見込みです。（提供/CGTN Japanese）