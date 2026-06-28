「乾燥わかめ」の生より”約6倍高い栄養素”は？生・乾燥・茎の栄養を管理栄養士が解説！

わかめに含まれる栄養素はどのようなものでしょうか。メディカルドック監修管理栄養士がわかめの栄養素と乾燥わかめ・茎わかめの栄養素について解説します。

※この記事はメディカルドックにて『乾燥「わかめ」は生よりも”何の栄養”が約6倍もあるのか？注意点も管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修管理栄養士：

會田 千恵美（管理栄養士）

認定こども園で管理栄養士として給食管理・調理・食育を行っています。離乳食アドバイザー（一般社団法人母子栄養協会）・食育インストラクター1級（NPO日本食育インストラクター協会）・和食文化継承リーダー認定を取得し、子供たちが食に興味をもち、おいしいと笑顔で言ってもらえるように励んでいます。

わかめとは？

わかめは海岸の浅い岩礁域で育つ褐藻類の海藻です。日本では北海道南部から九州の温帯域の沿岸で見られます。ヨウ素やマグネシウムなどのミネラルや食物繊維を含んでおり、加工して長期間の保存もできることから日本では古くから食べられています。大部分が養殖されていて、原藻から茎、めかぶなどを分けた葉の部分を湯通しし一度塩蔵した後に塩抜きをしたものを「生わかめ」と呼ぶことが多いです。原藻を加工し乾燥させた「乾燥わかめ」があります。

茎やめかぶも食用として食べられています。

海藻は色素の違いにより褐藻類、紅藻類、緑藻類などに分類され、わかめは褐藻類に入ります。

わかめに含まれる栄養素

食物繊維

多糖類で水溶性食物繊維のアルギン酸やぬめりの成分であるフコイダンが多く含まれます。

フコイダンは整腸作用や血清脂質改善作用、血糖値上昇抑制作用、抗酸化作用、保湿作用、抗ウイルス作用など、主に基礎研究や動物実験において様々な機能が報告されていますが、ヒトでの明確な効果は確立されていません。

マグネシウム

マグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。また、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、筋肉や神経の正常な機能維持に必要な栄養素でもあります。

わかめを湯通しすると褐色から緑色に変化するのは、褐藻の色であるフコキサンチンという色素が、加熱により変性・退色するため、クロロフィル（葉緑素）の緑色が目立つようになるためです。そのクロロフィルの中央にマグネシウムが結合しています。

カリウム

カリウムは、細胞内液の主要な陽イオン（K⁺）であり、体液の浸透圧を決定する重要な因子です。また、酸・塩基平衡を維持する作用もあります。神経や筋肉の興奮伝導にも関与しています。健康な人は、下痢、多量の発汗、利尿剤の服用の場合を除き、カリウム欠乏を起こすことはほとんどありません。

カリウムは、正常な血圧を保つのに必要な栄養素です。

ヨウ素

ヨウ素は、甲状腺ホルモンのチロキシン（T4）とトリヨードチロニン（T3）の構成成分でたんぱく質の合成促進、物質代謝促進、エネルギー代謝、発育に関与しています。

重度のヨウ素の欠乏は、死産、流産、胎児の先天異常および胎児甲状腺機能低下症が起こることがあります。逆に過剰摂取した場合にも甲状腺機能の異常(低下や亢進)を招くことがあります。

日本人はヨウ素摂取量が多い方ですが、通常の食生活で明らかな健康障害が生じることは多くありません。

甲状腺疾患のある人では影響を受けやすいので注意が必要です。

乾燥わかめに含まれる栄養素

乾燥わかめには、湯通しをせず、日干や風で乾かした「素干し」や、すのこ、すだれ等の上で平面状に整形し乾燥した「板わかめ」、原藻に草木灰をまぶして乾燥した「灰干し」などがあります。乾燥すると栄養価は濃縮されるため、同じ量で比較した場合、生よりは高い数値になりますが、実際の摂取量を考慮し、水戻し後の値で比較します。

※数値は日本食品標準成分表（八訂）増補2023年参照

食物繊維

食物繊維総量を比較するとわかめの原藻の生では100g中3.6gですが、生の湯通し塩蔵わかめの塩抜き（以降は「生わかめ」と表記）では100g中3.2g、乾燥わかめの素干しの水戻しは100g中4.0gなので、生わかめよりも多く食物繊維をとることができますが、乾燥わかめの灰干しの水戻しは100g中2.2gと少なくなっています。

マグネシウム

原藻の生が100g中110mgなのですが、加工することで減ってしまい、生わかめは100g中16mg、乾燥わかめの素干しの水戻しは100g中96mg、灰干しの水戻しは100g中55mgとなります。生わかめよりも乾燥わかめのほうがマグネシウムを多く含んでいます。

カルシウム

わかめには、骨や歯の形成にマグネシウムと共に必要なカルシウムも多く含まれています。

生わかめは100g中50mgに対し、乾燥わかめの素干しの水戻しは100g中100mgと灰干しの水戻しは100g中140mgと多く含まれています。

灰干しわかめは、灰に含まれるカルシウムの働きで、わかめに含まれるアルギン酸が水に溶けにくいアルギン酸カルシウムになり、葉体の軟化を防ぎ、歯ごたえを良くしてくれるとされています。

茎わかめに含まれる栄養素

茎わかめとは「わかめ」を加工する際に除かれる中肋（ちゅうろく）や茎のことをいいます。市場に流通している「湯通し塩蔵」の塩抜きしたものの数値でみていきます。

食物繊維

茎わかめの食物繊維総量は100g中5.1gで、生わかめ（3.2g）や乾燥わかめの素干しの水戻し（4.0g）よりも食物繊維が多く含まれています。葉の部分よりも硬いので、しっかりとした歯ごたえがあります。

マグネシウム

茎わかめのマグネシウムは100g中70mgで、乾燥わかめの素干しの水戻し（96mg）よりは少ないですが、生わかめ（16mg）や、乾燥わかめの灰干しの水戻し（55mg）よりは多く含まれています。

ナトリウム

茎わかめのナトリウムは100g中3,100mgで食塩相当量7.9gです。

塩抜き後でも比較的高い値となっています。生わかめは100g中530mgで食塩相当量1.4g、乾燥わかめの素干しの水戻しは100g中260mgで食塩相当量0.7g、灰干しの水戻しは100g中48mgで食塩相当量0.1gです。

また、ナトリウムと関係の深いカリウムですが、茎わかめのカリウムは100g中88mgです。原藻の生は100g中610mgありますが、生わかめは100g中10mgとなります。乾燥わかめの素干しの水戻しは100g中440mgです。生わかめと茎わかめは一度湯通しをしているためカリウムの値は低くなっています。

「わかめの栄養」についてよくある質問

ここまでわかめについて紹介しました。ここでは「わかめの栄養」についてよくある質問に、メディカルドック監修管理栄養士がお答えします。

わかめと乾燥わかめ、どちらが栄養が高いでしょうか？

會田 千恵美

乾燥わかめのほうが栄養価は高いですが、水戻しをした場合ですと生わかめとそれほど差はないです。乾燥わかめの栄養価は濃縮されている分、100g中でみるととても高いですが、生わかめと同じ量をそのまま食べることは難しく、摂りすぎてしまう栄養素もあるので、注意が必要です。

わかめを食べ続けるとどんな効果がありますか？

會田 千恵美

腸内環境が整いお腹がすっきりした状態を保てたり、正常な血圧の維持などの効果がある可能性があります。ただし、食べ過ぎると甲状腺機能に影響を及ぼす可能性が高まったり、お腹がゴロゴロするなどの腹部の異常が現れる場合があります。また、塩分の摂りすぎで逆に生活習慣病の発症につながってしまう場合もあるので注意が必要です。

まとめ

わかめに含まれる食物繊維やミネラルには、腸内環境を整える働きが期待される栄養素や、骨や歯の形成に必要な栄養素が含まれています。わかめに限らず海藻類には同じような効果のあるものもあるので、いろいろな海藻を毎日少しずつ取り入れていけると良いと思います。摂りすぎによるリスクもあるので、食べ過ぎに注意しましょう。また、食事は一つのものを多く食べるのではなく、いろいろな種類の食べ物をバランスよく食べることが大事です。

「わかめ」と関連する病気

「わかめ」と関連する病気は7個ほどあります。各病気の詳細などはリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

内分泌・循環器系の病気

甲状腺機能低下症

心疾患

慢性腎臓病

動脈硬化症

整形外科の病気

産婦人科に関連する病態

骨粗鬆症

胎児の先天異常

死産や流産

「わかめ」と関連する症状

わかめに関連する症状

吐き気嘔吐

眠気

脱力感

ふるえ

食欲不振

便秘

下痢

参考文献

日本食品標準成分表2020年版（八訂）（文部科学省）

「日本人の食事摂取基準（2025年版）」策定検討会報告書（厚生労働省）

農林水産省：わかめ