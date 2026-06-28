秘伝の味を初の商品化！ 銀座 AOI「特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」

記事ポイント 銀座 AOIの秘伝の味を初の商品化した2本セット激うま和風ソースとフレンチドレッシングをギフトボックス入りで販売銀座 AOI店頭と浅草橋 生姜キング店頭で購入できます 銀座 AOIの秘伝の味を初の商品化した2本セット激うま和風ソースとフレンチドレッシングをギフトボックス入りで販売銀座 AOI店頭と浅草橋 生姜キング店頭で購入できます

銀座のハンバーグ専門店「銀座 AOI」は、秘伝の味を商品化した「銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」を販売開始しました。

「激うま和風ソース」と「フレンチドレッシング」各1本を特製ギフトボックスに収めた2本セットです。

銀座 AOI「特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」

商品名：銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット内容：激うま和風ソース ／ フレンチドレッシング 各1本入発売日：2026年6月25日(木)価格：3,000円(税込み)販売場所：「銀座 AOI」店頭、「浅草橋 生姜キング」店頭

「銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」は、看板メニューを支える味わいを家庭でも楽しめるようにボトル化した商品です。

「A愛する人・Oおなか・Iいっぱい」という想いを込めたギフトボックス入りで、自宅用や大切な方への贈り物、東京・銀座の手土産に使えます。

秘伝の「激うま和風ソース」

「激うま和風ソース」は、お店で一番人気のハンバーグライス等で使われている特製ソースです。

ニンニクと生姜が効いた18種類の材料を使い、パンチのある味わいに仕上げています。

オーナーの岩井が料理の修業をしていた頃、六本木のフランス料理店で隠し味に使っていた秘伝の味が、肉の旨味を引き出すタレとして家庭の食卓でも使えます。

さっぱりとしたコク「フレンチドレッシング」

「フレンチドレッシング」は、お肉料理の合間に口をさっぱりとさせるオリジナルドレッシングです。

フランス産ディジョンマスタードをふんだんに使い、サラダを何杯でも食べたくなるような味わいを目指しています。

和風ソースとの相性もよく、ハンバーグや肉料理とサラダを組み合わせた食卓で楽しめます。

銀座 AOIのハンバーグへのこだわり

銀座 AOIのハンバーグは、甘みとふわふわ感が特徴です。

玉葱は季節によって産地の異なるものを厳選し、1回に7〜8時間かけて飴色になるまで炒めています。

大量の飴色玉葱をパテに練り込むことで、砂糖を使わない自然な甘みとふわふわ食感を生み出しています。

肉は国産牛のすね肉を使い、大量の飴色玉葱と合わせることで、柔らかく噛むほどに肉の味がしっかりとするハンバーグに仕上げています。

「銀座 AOI」と「浅草橋 生姜キング」の店頭で販売

ギフトセットは、「銀座 AOI」店頭と系列店「浅草橋 生姜キング」店頭で販売されています。

「銀座 AOI」は銀座のハンバーグ専門店として、ハンバーグライスなどの看板メニューに特製ソースを使っています。

系列店「浅草橋 生姜キング」では、ハンバーグや唐揚げ、薄切り肉、千切りキャベツを盛り合わせた肉料理のボリューム感も楽しめます。

お店の看板メニューを支えるソースとドレッシングが、家庭のハンバーグや肉料理、サラダを組み合わせた食卓で楽しめます。

特製ギフトボックス入りの2本セットは、自宅用にも東京・銀座の手土産にも使える一品です。

銀座 AOI「特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」はどこで販売されていますか？

A. 「銀座 AOI」店頭と、系列店「浅草橋 生姜キング」店頭で販売されています。

Q. ギフトセットには何が入っていますか？

A. 「激うま和風ソース」と「フレンチドレッシング」が各1本入っています。

Q. 「激うま和風ソース」はどんなソースですか？

A. お店で一番人気のハンバーグライス等で使われている、ニンニクと生姜が効いた18種類の材料を使った特製ソースです。

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