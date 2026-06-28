2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep」が、グループ内ユニット「COOL組」と「POP組」のそれぞれの新曲ミュージックビデオ（MV）を連続公開した。27日にCOOL組（にしき・だいきり・たちばな）の新曲「Toxic Magic」を、今日28日にはPOP組（やなと・らお・ゆたくん・おさでい）の新曲「エスポワ」をYouTube公式チャンネルにて発表した。

「Toxic Magic」は、抗えない魅力と危うい愛情を「毒（Toxic）」や「薬（Drug）」に見立てた、妖艶なラブソング。「エスポワ」は、フランス語で“希望”を意味する。リズミカルな言葉遊びや、「ギャルピース」といったキャッチーなフレーズが印象的な、軽快なアッパーチューンに仕上がっている。それぞれのユニットイメージにふさわしく、対照的な2曲となった。

COOL組のだいきりは「本能のまま好きになって？」と、たちばなは「一緒にどこまでも堕ちてこ？」と発言。一方のPOP組のやなとは「ぎゃるぴ!! かわいいでしょ!! かわいいよね？ たくさん聞いてね」、らおも「ぎゃるぴーすポーズまねて写真撮ろ」と呼び掛けた。

すにすては、7月27日の横浜公演を皮切りに、2度目のZeppツアー「We are SneakerStep! -2nd Step-」に突入する。横浜、名古屋、大阪、福岡の全国4都市全11公演。この日からは、STPR TICKETで「機材開放販売（先着）」の受付もスタートした。ユニットごとに異なる魅力を放つ新曲を引っさげて、熱い夏のツアーを盛り上げていく。