2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の結成10周年を記念した全国アリーナツアー「すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary ~すとぷり ARENA TOUR~」の7月25、26日の福岡公演の追加販売が28日、スタートした。STPR TICKETで「機材開放販売（先着）」が始まった。

今月20日に愛知・IGアリーナ公演から始まった同ツアーは、7月4、5日の大阪城ホール公演、そしてこのマリンメッセ福岡公演、8月18、19、20日の東京・代々木第一体育館公演と全13公演が続いていく。すでに幕を開けた愛知公演では、グループ初となるゴンドラ演出やトロッコで客席を巡る華やかなパフォーマンスに加えて、10周年記念曲「シンデレラへ。」や最新曲「イヤイヤ星人」が披露されて、大いに盛り上がった。

この日のYouTube公式チャンネルの生配信で発表すると、ジェルは「最高〜」と大喜び。ころんは「無くなり次第終了の先着順なので急いでね、気を付けてね」と話した。

また、20日の愛知公演から発売した4年ぶりの「すとぷり新聞10周年記念号」は、大阪に続いて、福岡公演での会場販売も決定した。メンバーたちの独占インタビュー、実写の撮り下ろしカットが満載で、その実写の特大ポスターも特典で付いている。現在は、一都三県のコンビニ・駅売店、STPR ONLIEN STOREやAmazon、セブンネットショッピング、HMV＆BOOKS online、アニメイトなどでも販売中。福岡の会場販売も限定数の販売のため、売り切れ次第終了となっている。