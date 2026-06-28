◇パ・リーグ オリックス5−2楽天（2026年6月28日 ほっともっと神戸）

連敗を3で止めた岸田監督は西川の逆転満塁本塁打について問われ「本当にもう最高、とりあえずすごい当たりでしたね。打った瞬間、ね。最高でしたね」と手放しでたたえた。

何とか流れを変えたい、とスタメンを大きく入れ替えて臨んだ1戦。1番に今季初めて打撃好調な山中を起用。9番には下半身のコンディション不良から27日に復帰した渡部を据え、8番捕手では今季初スタメンの福永を起用した。

山中は2回の先制点につながる左前打など2安打を放ち、7回には粘った末の一ゴロが相手失策を呼んで逆転劇を誘発。渡部もマルチ安打に7回無死一塁では着実に犠打を決めた。福永も7回2失点の九里をリードで支えた。

「よくあそこまでつながってくれたのでね。いい形になってくれた」とナインの粘りを評価した指揮官は、福永についても「落ち着いて冷静にリードしてましたね」と称え「一戦一戦、勝つことだけをね、今選手全員がやってますから。今日の勝ちをまた次につながるようにやっていきたいと思ってます」と結んだ。