【人生逆転！私の勝ち】「勝手に優劣をつけてゴメン」娘に謝罪すると…！？＜第29話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第29話 コンプレックスはなくならないけれど
【編集部コメント】
ハルミさんは帰宅して、タカシさんとリンカさんに謝りました。コンプレックスを拗らせて、ついアキナさん家族を悪く言ってしまったこと。きっとものすごく後悔していたのでしょう。タカシさんもリンカさんもおおらかに受け止めてくれてよかったですね！ それくらい今のハルミさんの顔が、ずいぶんスッキリしたいい顔になっているということでしょうか。どうかこれからも家族仲良く暮らしていってくださいね！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第29話 コンプレックスはなくならないけれど
【編集部コメント】
ハルミさんは帰宅して、タカシさんとリンカさんに謝りました。コンプレックスを拗らせて、ついアキナさん家族を悪く言ってしまったこと。きっとものすごく後悔していたのでしょう。タカシさんもリンカさんもおおらかに受け止めてくれてよかったですね！ それくらい今のハルミさんの顔が、ずいぶんスッキリしたいい顔になっているということでしょうか。どうかこれからも家族仲良く暮らしていってくださいね！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙