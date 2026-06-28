◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２巨人（２８日・横浜）

巨人・田中瑛斗投手（２６）がチームを救う火消しで２年連続２０ホールドをクリア。「大勢が打たれる想像はつかなかったけど、準備はしていました」と一打同点のピンチで大きな仕事を果たした。

２―０の８回。まずは２番手で大勢が登板。しかし２本の二塁打を浴びて１点差に詰め寄られた。なお２死二塁で救援。右のヒットメーカー、代打・宮崎と勝負した。「１球でも甘いとこに投げると、それを仕留められるイメージ。甘くは絶対いかないよう意識しました」

スイーパーを初球から５連投で二直。裏をかき、宝刀のシュートはあえて見せず。「僕もいつ（シュート）いくのかなと思ってましたけど、岸田さんのサイン通り今日は投げて。それがよかったです」。要求通りにコントロールした。

単独首位キープに加え、先発・井上温大の６勝目も守った価値あるリリーフ。「ハルトが７回をしっかり３人で抑えたので『今日は出番ないかな』とちょっと思ってたんですけど、託される場面が来たので。しっかり仕事ができてよかった」。常日頃から後輩左腕への信頼は厚く「ハルトが投げる日はみんな準備してないんで（笑） １人で（最後まで）行くもんだと思ってブルペンの人たちも見てる。心強いです」と明るく“エイト節”も交えて７回０封の快投をたたえた。

自身は開幕から勝ちパターンで２９登板。防御率は驚異の０・３７。さらに直近２１試合連続無失点でキャリアハイを更新中だ。「ちょっと出来すぎで怖いなって思うぐらいですね。いつか帳尻合うような打たれ方をするんじゃないかなって、ずっとおびえながら投げてる感じです」。どれだけ抑えても慢心とは無縁。その姿勢が結果につながっている。