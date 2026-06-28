6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』の第3話にて、32歳の動画クリエイター兼経営者・エツコが意中の男性へ見せた完璧な“甘えテク”に、スタジオ陣が絶賛の声を上げた。

【映像】美脚露わなスリット入りニットワンピ姿

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真鍵勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

しっかり者ゆえに、甘え下手という悩みを抱える“バツイチ”のエツコ。旅の3日目となったこの日は、女性が考えた理想のデートプランに男性陣が選んで参加するという企画が用意されていたが、誰からも指名されずレディ棟の宿舎で苦い時間を過ごしていた。

しかし夕方、デートに行けなかった女性に与えられた「話したい男性を呼び出せるチャンス」を使い、エツコは前日の2ショットデートで良い雰囲気となったジム経営者・コウスケを呼び出した。

夜のプールサイド、美脚露わなスリット入りニットワンピース姿で佇むエツコの元にコウスケが現れると、エツコは「呼び出しちゃった。喋りたいなと思う人はコウスケさんだけだから呼んだ」とストレートに告白。日中のデートではカナコの元へ向かったことに触れつつ、「明日以降も来てくれなかったら寂しいかも」と本音を伝えた。

さらにエツコは、「私は結構いいなって思ってるけど、いいなって思われてないんだったら無理できないタイプ。カナコちゃんの方が好みなのだとしたら、野暮かなと思っちゃうから。どんな感じかを定期的に知りたいかも」と、自分のプライドを守りつつも可愛らしく要望。別れ際には「寂しかったよ、でも」と本音を吐露し、「ありがとね、おやすみ」と優しく手を振った。

日中の寂しさを吹き飛ばすような、大人の魅力と素直な可愛らしさが同居したエツコのギャップにスタジオ陣は「エツコさん可愛い！」メロメロ。若槻千夏も「甘え方最高！」と大絶賛した。藤森慎吾も「自分の気持ちも伝えつつ、相手に選択肢も残しつつ。ホッとしました。シュッて汗かかなくて済むから（笑）」と、男性目線で完璧な引き際とメリハリのあるアピールに感嘆していた。