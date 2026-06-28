“何もしていない自分”を責めてしまう。被災者でありながら抱いた無力感／今日、地震がおきたら（17）
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2011年3月11日に発生した東日本大震災。あれから15年が経ちました。
イラストレーターで防災士のアベナオミさんも当時、1歳7カ月の長男と夫と暮らすなかで被災。長男の食物アレルギーなどの事情から避難所生活を断念し、自宅避難（中間被災者）という選択を余儀なくされます。
それから時は流れ、長男は高校生に。しかし、当時の記憶はほとんど残っていません。震災後に生まれた次男・次女にとっても、東日本大震災はテレビや教科書で知る「昔の災害」です。「わが子にさえ、あの日のことがこんなに伝わっていないんだ……」と痛感したアベさん。日本各地で災害が起こるたび、「一人でも多くの人に防災の備えの大切さを伝えたい」「自宅避難者のリアルを知ってほしい」という思いを、より強くしていきました。
※本記事はアベナオミ著の書籍『今日、地震がおきたら』から一部抜粋・編集しました。
※本記事の内容は、著者が東日本大震災を経験した当時（2011年3月11日〜4月）に記した詳細なメモを元にまとめています。津波など自然災害を想起させるシーンがありますので、閲覧の際は予めご留意下さい。
著＝アベナオミ／『今日、地震がおきたら』