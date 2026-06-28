“みちょぱ”ことタレントの池田美優（27）が28日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。改めて産休入りすることを報告した。

冒頭に「今夜の放送をもって一旦産休という形に入る」と、改めて今回の放送をもって産休入りすることを報告した。

また「とにかく今の楽しみは、無事に生まれてきてくれることはそれが一番なんだけど…やっぱり…痩せたい。一番は」と吐露。妊娠により今までの服が着られなくなったことや、過去の写真を見て「この体に戻りたい」と思うことが増えたという。そのため「早くジムに行って、早く腹筋とか懸垂とかしたい」と体を動かしたいと語った。

そして、番組の最後に「戻って来るまで待っててください。元気に頑張ってきます!バイバ〜イ」と伝えて締めた。

21日に同番組で「現在妊娠中で出産の準備のためこの番組をしばらくお休みしなくてはならなくなってしまって」と話し、「28日の放送までを担当する」と報告していた。

産休中の代打にはお笑いコンビ「ジャングルポケット」の太田博久の妻でモデルの近藤千尋が担当する。なお、23日には自身のXで「もうだいぶ前にいわゆる産休と言うものに入ってます」と伝えている。

池田はタレントの大倉士門と7年の交際を経て、22年に結婚。今年2月にインスタグラムで妊娠を発表した。